Slávny americký herec, producent a aktivista Martin Sheen má 85 rokov

Vyznačuje sa svojou hlbokou katolíckou vierou, humanitárnym aktivizmom a zo svojich štyroch detí vychoval filmársku dynastiu. Jeden z najznámejších a najuznávanejších amerických hercov Martin Sheen má dnes (3. augusta) 85 rokov.

Diváci si ho zamilovali vďaka úlohám stvárneným v silných a úspešných filmoch Apokalypsa (1979), Wall Street (1987), Americký prezident (1995) či zo seriálu Západné krídlo (1999-2006).

Martin Sheen, vlastným menom Ramón Gerardo Antonio Estévez, sa narodil 3. augusta 1940 v americkom meste Dayton v štáte Ohio. Bol v poradí siedme z desiatich detí prisťahovalcov do USA. Jeho otec pochádzal zo severozápadu španielskej Galície a matka z Írska.

Herectvo ho uchvátilo už v mladom veku a napriek otcovmu zákazu sa po ukončení strednej školy presťahoval za svojím snom. Umeniu sa učil v známom americkom experimentálnom divadle The Living Theatre v New Yorku. Keďže to boli časy, keď sa menšinové mená vo filmovej branži stretávali s predsudkami, zvolil si pseudonym Martin Sheen. Bol inšpirovaný svetom viery a umenia – americkým arcibiskupom Fultonom J. Sheenom a televíznym producentom Robertom Martinom, ktorý mu na začiatku kariéry podal pomocnú ruku.

Čoskoro sa uchytil na najznámejších divadelných doskách sveta – na Broadwayi. Jeho divadelná kariéra zahŕňa účinkovanie v hrách The Subject Was Roses (premiéra 1964), za ktorú získal nomináciu na cenu Tony, Never Live Over a Pretzel Factory (1964), The death of a salesman (Smrť obchodného cestujúceho, 1965), Julius Caesar (1988) a ďalšie.

Skutočný prelom kariéry, už na striebornom plátne, nastal v roku 1973, účinkovaním vo filme Terrencea Malicka Zapadákov, v ktorom Sheen stvárnil amorálneho a pritom charizmatického vraha Kita. Po dlhšom období, počas ktorého sa sústredil na prevažne televízne projekty, si v roku 1979 zahral vo vojnovej dráme režiséra Francisa Forda Coppolu Apokalypsa. V nej zažiaril po boku renomovaného Marlona Branda. Snímka inšpirovaná poviedkou Josepha Conrada získala dvoch Oscarov a tri Zlaté glóbusy.

Film nebol pre Sheena len ďalší zlom v kariére. Znamenal aj obrat v celom jeho živote. Počas natáčania na Filipínach totiž prekonal infarkt, ktorý ho, podľa vlastných slov, doviedol naspäť k veciam, ktoré sú v živote skutočne dôležité.

Ďalší zásadný momentm v Sheenovej kariére bolo stretnutie s Matkou Terezou počas natáčania filmu Gándhi (1982) v Indii. Vrátilo ho to naspäť k aktívnemu katolicizmu, ku ktorému ho mladosti viedol otec. Svoj honorár za trojtýždňové natáčanie snímky vo výške 200.000 dolárov daroval rôznym charitatívnym organizáciám. V tomto momente sa začala jeho aktívna práca pre rôzne charitatívne organizácie po celom svete.

Keďže už v tom období bol uznávaný herec, mal možnosť vyberať si filmové úlohy. Tie často odrážali jeho vlastné osobné politické názory a sociálny aktivizmus. Príkladom je stvárnenie skutočného politika v päťhodinovej televíznej minisérii Kennedy (1983), ale aj populistického fanatického vodcu a budúceho prezidenta vo filme Davida Cronenberga Mŕtva zóna (1983).

V „demokratickom duchu“ pokračoval Sheen účinkovaním v rôznych rolách vrátane Jacka vo filme Atentát v Ambassadore (2006), ktorý režíroval jeho syn Emilio Estevez. Nasledoval špičkový film Martina Scorseseho Skrytá identita (2006) v galapredstavení s Leonardom DiCapriom, Mattom Damonom, Alecom Baldwinom a Markom Wahlbergom.

Ďalší výrazný posun bola pre Sheena úloha fiktívneho prezidenta Jeda Bartleta v seriáli Západné krídlo. Za svoj výkon získal šesť nominácií na cenu Emmy za najlepší hlavný herecký výkon v dramatickom seriáli, Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon v televíznej dráme a dve ceny Screen Actors Guild Awards za vynikajúci mužský herecký výkon v dramatickom seriáli.

V posledných rokoch predviedol Sheen svoje umenie napríklad vo filmoch The Amazing Spider-Man (Spider Man, 2012), Selma (2014), kde stvárnil historickú postavu sudcu Franka Minis Johnsona alebo Odznak cti (2015). Úspešné boli aj jeho účinkovania v televíznych seriáloch, príkladom je nedávny projekt Netflixu Grace and Frankie (2015-2022) a aktuálne sa objavuje vo viacerých častiach Divokej dvojky (2024-2026).

Sheen je od roku 1961 ženatý s herečkou Janet Templetonovou. Spolu vychovali ďalšiu generáciu úspešných hercov v osobách svojich štyroch vlastných detí - Emilia, Renée, Ramona a Charlieho. Práve spoločne s Emiliom v roku 2012 vydali pozoruhodnú dvojitú autobiografiu Along the Way: The Journey of a Father and Son. V nej sa hlbšie venujú zákulisiu natáčania filmu Gándhi, počas ktorého obaja pocítili začiatok duchovného prebudenia, ktoré ich oboch zaviedlo do Španielska, odkiaľ Martinov otec emigroval do USA.

Martin Sheen popri svojej hereckej kariére venoval značnú časť svojho života humanitárnej práci a aktivizmu. Je známy svojou angažovanosťou v rôznych projektoch za sociálnu spravodlivosť. Zasadzuje za otázky ako je mier, zmierňovanie chudoby, ľudské práva a ochrana životného prostredia. Zúčastnil sa na mnohých charitatívnych podujatiach, ale aj na protestoch, či demonštráciách a počas jednej bol dokonca zatknutý.