Neuveriteľná záchranná akcia: Takto zachránili obkľúčeného vojaka

Ukrajinská armáda uskutočnila unikátnu záchrannú operáciu, pri ktorej zranenému vojakovi doručila pomocou dronu elektrobicykel. Vojak, ktorý bol niekoľko dní v ruskom obkľúčení za nepriateľskými líniami v blízkosti mesta Siversk, sa vďaka tejto pomoci nakoniec dostal do bezpečia.

Podľa informácií, ktoré zverejnila brigáda Rubiž, sa vojak ocitol v izolácii po tom, čo traja jeho spolubojovníci padli v boji. Kvôli zraneniu nohy, ktoré utrpel pri útoku, nebol schopný prejsť 1,5-kilometrovú vzdialenosť k najbližším ukrajinským pozíciám.

Náčelník štábu brigády Mykola Gričenko potvrdil, že vyslanie záchranného tímu po zemi by bolo pre vysokú koncentráciu nepriateľských síl príliš riskantné. Nemohol sa dostať do bezpečia ani sám, so zraneniami dolných končatín by to nezvládol.

Velenie sa preto rozhodlo pre netradičné riešenie – doručiť mu dopravný prostriedok vzduchom. Operácia však nebola jednoduchá. Prvé dva pokusy o doručenie elektrobicykla zlyhali. Jeden dron bol zostrelený a druhému zlyhali motory.

Na tretí pokus sa dronu podarilo bicykel úspešne spustiť k vojakovi. Ten na ňom prešiel približne 400 metrov, kým narazil na diaľkovo odpálenú mínu. Po výbuchu, ktorý ho odhodil, dokázal prejsť ďalších 200 metrov pešo, kde sa stretol so svojimi jednotkami. Následne mu bol doručený druhý elektrobicykel, na ktorom sa po 15 minútach dostal do bezpečnej zóny, kde mohol byť evakuovaný.

Gričenko uviedol, že na uskutočnenie tejto záchrannej operácie museli vypočítať správny čas a správne poveternostné podmienky, aby dron dokázal doručiť elektrický bicykel s hmotnosťou 42 kg.