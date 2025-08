Obete rómskeho holokaustu si v Múzeu slovenskej dediny pripomenú výstavou

Pamätný deň rómskeho holokaustu si verejnosť pripomína každoročne 2. augusta. „Tento deň je spomienkou na tragické udalosti spojené s druhou svetovou vojnou, keď bolo zavraždených takmer pol milióna európskych Rómok a Rómov. Väčšinu z nich zavraždili v koncentračných táboroch,“ pripomenula Kiripolská.

SNM v Martine - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku (MkRnS) pripravilo v roku 2020 panelovú výstavu s názvom Rómovia na Slovensku a 2. svetová vojna. Časť výstavy približuje ťažký osud Rómov na Slovensku v období Slovenského národného povstania a po jeho potlačení, keď vyvrcholilo prenasledovanie a represálie voči Rómom.

MkRnS pripravilo pri príležitosti Pamätného dňa holokaustu Rómov reprízu tejto časti výstavy. „Pre návštevníkov ju sprístupní od soboty do 21. augusta v Múzeu slovenskej dediny. V sobotu sa uskutoční v priestoroch výstavy kurátorské sprevádzanie o 10.00 h, 12.00 h a 14.00 h. V ďalších dňoch bude výstava sprístupnená v sprievode lektora v čase otváracích hodín Múzea slovenskej dediny,“ doplnila Kiripolská.

Pamätný deň rómskeho holokaustu vyhlásil na pamiatku týchto nevinných obetí Európsky parlament v roku 2015. „Už v decembri 1942 nariadil Heinrich Himmler deportáciu všetkých Rómov z Nemecka, Rakúska, Protektorátu Čiech a Moravy. Rozkazom z 29. januára 1943 sa cieľom deportácií stal koncentračný tábor Auschwitz. V sektore BIIe Auschwitz - Birkenau bol zriadený tzv. cigánsky tábor,“ priblížila Kiripolská.

Deportácie Rómov do tohto tábora sa podľa nej začali vo februári roku 1943 a pokračovali do júla 1944. Rómovia prichádzali väčšinou z Nemecka, Rakúska, Protektorátu Čechy a Morava, Poľska, menšie skupiny deportovali z Holandska, Belgicka, Francúzska, Chorvátska, Sovietskeho zväzu a Maďarska. „Tábor existoval do 2. augusta 1944. V noci z 2. na 3. augusta v plynových komorách zavraždili takmer tritisíc osôb, a to predovšetkým žien, detí, starých a chorých Rómov. Časť Rómov 2. augusta previezli do iných koncentračných táborov,“ dodala kultúrno-propagačná manažérka.