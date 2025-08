Kolíková vyzýva Suska, aby zverejnil dovolanie, ktorým prepustil Kováčika

Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS) vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby zverejnil dovolanie, na základe ktorého bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika prepustili z výkonu trestu. Podotkla, že dovolanie Susko podal približne pred rokom a stále ho nezverejnil. Kolíková to vyhlásila v piatok na tlačovej konferencii.

„Takýto spôsob konania ministra jednoznačne spochybňuje celý justičný systém. Načo tu máme súdy? Načo rozhodovali v prvom stupni, v druhom stupni? Načo tu máme potom právoplatné rozhodnutia, keď do toho vstúpi minister spravodlivosti a rozhodne sa, že tohto človeka by som ja prepustil na slobodu a spochybním vlastne celé konanie, ktoré tu predtým bolo, a toto sa stalo? Toto urobil Boris Susko, toto urobil a do dnešného dňa, rok od prepustenia, nepredstúpil pred verejnosť, pred nás, a nevysvetlil nám, prečo sa tak rozhodol urobiť,“ argumentovala Kolíková.

Podľa ministra spravodlivosti Kolíková prerazila dno

Podľa Suska Kolíková „dokázala preraziť svoje dno a preukázala svoju bezcharakternosť“. Snaží sa zakryť svoje zlyhania z čias jej pôsobenia na čele rezortu spravodlivosti. V reakcii to uviedol vedúci tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti Peter Lazarov.

„Svoje bezprecedentné zlyhania z čias ministrovania sa teraz snaží prekryť mobilizovaním svojich ľudí z neformálnej a nezávislej sudcovskej iniciatívy ‚Za otvorenú justíciu‘, ktorej klamlivé tvrdenia sme okamžite vyvrátili a dnes prišla s bombastickou témou Dušana Kováčika, ku ktorej sa minister Boris Susko vyjadril už pred rokom a za svojim tvrdením si naďalej stojí,“ uvádza v stanovisku.

Minister spravodlivosti podal v lete 2024 dovolanie v prípade právoplatne odsúdeného bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika. Zároveň rozhodol o prerušení výkonu trestu odňatia slobody až do rozhodnutia Najvyššieho súdu SR o dovolaní.