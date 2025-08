PS kritizuje vládu, že jej snahou je dosiahnuť beztrestnosť niektorých ľudí

Skutočným programom a snahou súčasnej vlády je dosiahnuť beztrestnosť pre niektorých ľudí, preto útočí na právny štát. Vyhlásilo to opozičné Progresívne Slovensko (PS) s tým, že mnohým ľuďom sa už pomohlo vďaka prijatiu novely trestných kódexov. Pri prípade podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD) hovorí vláda podľa PS o politickom procese. Opozičné hnutie žiada aj pri ňom spravodlivý postup.

„Verejnosť si zaslúži vedieť, či obžalovaný podpredseda Národnej rady SR spáchal skutky korupcie, zneužíval právomoc verejného činiteľa a spáchal ostatné skutky, ktoré sú mu kladené za vinu,“ uviedla na piatkovej tlačovej konferencii šéfka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová. Dodala, že Gašparovi novela trestných kódexov zatiaľ pomohla len v tom, že znížila trestnú sadzbu, ktorá mu hrozí. „Ak by šlo o politický proces, noví vyšetrovatelia a prokurátor by žalobu predsa dávno stiahli. Keď je však Gašpar obžalovaný aj po všetkých zásahoch vlády, znamená to jediné, žaloba je dôvodná a má o nej rozhodnúť súd,“ skonštatovala.

V pozadí prebieha podľa PS aj tlak na súdy a sudcov. „Aby dosiahli, čo chcú, neváhajú útočiť na základ právneho štátu - súdnictvo. Ovládli súdnu radu, zmenili zákon o sudcoch, vytvorili disciplinárne senáty ovládané vlastnými ľuďmi. Útočia verejne na sudcov, ktorých rozhodnutia sa im nepáčia,“ dodala poslankyňa za PS Zuzana Števulová. Hovorí aj o útokoch vlády na Ústavný súd SR.