Analytik: Ceny palív na čerpačkách dovolenkárov ani dopravcov nepotešia

„Na budúci týždeň predpokladáme pokračovanie jemne rastúceho sentimentu z dôvodu nárastu ceny ropy. Nárast ceny pohonných látok bude oscilovať na úrovni približne 2 až 3 centy za liter benzínu či nafty. Rast cien začína byť mierne negatívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov,“ spresnil.

Cena ropy sa tento týždeň vyšvihla nad hranicu 72 USD za barel najmä pre najnovšie kroky Donalda Trumpa. Trump sa snaží stupňovať tlak na Rusko a oznámil, že Spojené štáty zavedú tvrdé sekundárne sankcie voči všetkým krajinám, ktoré budú naďalej dovážať ruskú ropu mimo vopred stanovených kvót.

Trh to podľa analytika okamžite vyhodnotil ako riziko výpadku výraznej časti dodávok, pretože ak by sa vývoz z Ruska skutočne obmedzil, mohla by z trhu zmiznúť produkcia v objeme 2 až 3 milióny barelov denne. To by zásadne narušilo globálnu rovnováhu medzi ponukou a dopytom a prirodzene vytvorilo tlak na rast cien.

„Navyše, aj bez týchto nových hrozieb sa ruský export nachádza pod tlakom. Podľa dostupných dát klesla hodnota exportu ropy z Ruska v máji tohto roka na najnižšiu úroveň za vyše dva roky. Dôvodom je kombinácia klesajúcich cien ruskej ropy Urals, ktorá sa obchoduje s výrazným diskontom oproti rope Brent a čoraz väčšej opatrnosti zo strany západných firiem a poisťovní,“ poznamenal.

K tomu sa podľa Bajzíka pridali nové dáta z USA zatiaľ čo zásoby surovej ropy vzrástli o 1,5 milióna barelov, zásoby benzínu klesli o vyše 4 milióny barelov. To naznačuje výrazne silnejší sezónny dopyt počas leta. Americké rafinérie pritom bežia na najvyššej kapacite od roku 2019, čo je ďalší dôkaz, že spotreba palív je vysoká a trh to vyhodnocuje ako signál silného dopytu.

„Na cenu tiež vplýva pozitívna nálada z dohody medzi USA a EÚ, ktorá znížila neistotu v oblasti ciel a globálneho obchodu. Ropa tak okrem fundamentálnych dôvodov ťaží aj z technického prelomenia kľúčových hladín odporu. Kombinácia geopolitického rizika, očakávaného narušenia ponuky a silného dopytu sa podpísala pod to, že cena ropy sa vrátila späť nad 72 USD za barel,“ dodal analytik.