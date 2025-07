Video: Obľúbený kolotoč sa zrútil počas jazdy

Najmenej 23 ľudí utrpelo zranenia pri nehode kolotoča v zábavnom parku v Saudskej Arábii. Počas jazdy sa na kolotoči odlomilo rameno a zrútilo sa z niekoľkometrovej výšky, píše TASR podľa agentúry AFP.

K nehode došlo v stredu na atrakcii „360 stupňov“ v zábavnom parku v meste Táif na juhozápade Saudskej Arábie. Miestne médiá informovali o najmenej 23 zranených, štyria sú vo vážnom stave. Zábery z incidentu sa rozšírili aj na internete. Park uzavreli a začalo sa vyšetrovanie.

Horrible Incident: 23 Injured in Amusement Ride Collapse at Green Mountain Park in Saudi Arabia. pic.twitter.com/AwuYs1zSRG