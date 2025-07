SNS už podala návrh zníženia platu prezidenta

Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za SNS už predložila do parlamentu avizovanú novelu, podľa ktorej by sa mal znížiť plat prezidentovi SR o polovicu. Navrhujú, aby bola zmena účinná od roka 2026. Tvrdia, že návrh nemožno vnímať „ako prejav zníženia vážnosti či dôstojnosti funkcie hlavy štátu“. Naopak, SNS ho označila za krok smerujúci k spravodlivejšiemu a primeranejšiemu systému odmeňovania najvyšších ústavných činiteľov. Odôvodňuje ho aj ekonomickou situáciou. Zníženie platu by sa mohlo týkať už aj súčasnej hlavy štátu Petra Pellegriniho.

Návrh novely zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov hovorí o potrebe prehodnotiť výšku prezidentovho platu. V dôvodovej správe poslanci SNS píšu, že postavenie hlavy štátu je prevažne ceremoniálne a symbolické. „Výkon väčšiny jeho právomocí je podmienený kontrasignáciou predsedu vlády alebo príslušného člena vlády, pričom prezident nezodpovedá za každodenné riadenie výkonného aparátu štátu, správu rezortov ani za realizáciu programového vyhlásenia vlády,“ napísali predkladatelia, medzi ktorými je aj šéf SNS Andrej Danko.

V súčasnosti je plat prezidenta vo výške štvornásobku platu poslanca NR SR, zatiaľ čo plat predsedu vlády je jedenapolnásobkom platu poslanca, zvýšený o osobitný funkčný príplatok. SNS navrhuje zníženie platu hlavy štátu na dvojnásobok platu poslanca. Zákon by mal podľa SNS primeranejšie odzrkadľovať charakter a rozsah výkonu prezidentových ústavných právomocí, „ako aj jeho skutočné postavenie v ústavnom systéme Slovenskej republiky“.

SNS tiež návrhom reaguje na spoločensko-ekonomickú situáciu, keď Slovensko čelí tlaku na konsolidáciu verejných financií, znižovanie verejného dlhu a zabezpečenie fiškálnej stability. „V takejto situácii je vhodné, aby ústavní činitelia niesli zodpovednosť nielen za efektívne fungovanie štátnych inštitúcií, ale aj za spôsob, akým sa nakladá s verejnými prostriedkami,“ dodali poslanci.

Národniari predstavili svoj návrh už pred dvomi týždňami. Kancelária prezidenta SR vtedy odkázala, že Pellegrini nebude reagovať na iniciatívy Danka a očakáva skôr od neho ako člena koalície „prácu pre ľudí a riešenie problémov Slovenska“.