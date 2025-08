„Krstný otec“ AI: Tieto povolania určite nahradí umelá inteligencia

Bývalý zamestnanec Google a jeden z najväčších odporcov nahrádzania ľudí robotmi Geoffrey Hinton sa zúčastnil rozhovoru v podcaste Stevena Bartletta The Diary of a CEO, v ktorom upozornil na riziká umelej inteligencie.

Podľa Hintona niektoré dnes známe povolania v budúcnosti zaniknú, a budú plne zautomatizované vďaka AI. Ktoré to sú?

Práca v call centre

Podobne ako iní odborníci na AI, aj Hinton si myslí, že jedným z najohrozenejších povolaní je dnes práca v call centre. „Ak by som pracoval v call centre, bál by som sa. Myslím, že už sa to deje,“ reagoval na znižovanie počtu zamestnancov v call centrách.

Hinton zároveň upozornil na skutočnosť, že mladí ľudia majú po skončení vysokej školy problém nájsť si zamestnanie. Ich začiatočnícku prácu vo firmách totiž dnes nahrádza AI.

Koncipient

Z pracovného trhu by mohli celkom vymiznúť povolania ako koncipient alebo sekretárka. V ohrození sú všetci tí, ktorí pomáhajú zhromažďovať dokumenty a volať klientom.

Hinton zároveň upozornil na problém so zaujatosťou umelej inteligencie. „AI trénovaná dobrými ľuďmi bude uprednostňovať dobro, AI trénovaná zlými ľuďmi ako Putin alebo niekto taký bude uprednostňovať zlo,“ uviedol na konferencii v roku 2023.

Toto povolanie určite prežije

Ak do budúcna chcete staviť na istotu, vyučte sa za inštalatéra. Toto povolanie totiž podľa Hintona roboty nenahradia.

O umelej inteligencii Hinton povedal: „Myslím, že ešte dlho potrvá, kým bude taká dobrá vo fyzickej práci ako sme my, takže dobrý tip do budúcna je inštalatérstvo.“