Ukrajina v reakcii na najnovšie ruské útoky vyzvala na maximálny tlak na Moskvu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval svojich spojencov na konfiškáciu finančných aktív Moskvy a žiadal, aby presadzovali zmenu režimu v Rusku. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

Zelenskyj na sociálnej sieti Telegram označil najnovšie ruské útoky za „demonštratívne vraždy“, ktoré podľa neho odrážajú reakciu Ruska na spoločnú túžbu Ukrajiny, USA a Európy po mieri.

Prostredníctvom online prejavu na konferencii v hlavnom meste Fínska pri príležitosti 50. výročia podpísania Záverečného helsinského aktu o bezpečnosti a spolupráci v Európe vyzval na zhabanie finančného majetku Ruska. Tento krok by podľa neho mohol pomôcť zablokovať ruskú vojnovú mašinériu. „Je čas zabaviť ruské aktíva, nielen ich zmraziť, ale zabaviť a využiť ich na mier, nie na vojnu,“ povedal.

Ukrajinský prezident na konferencii tiež vyhlásil, že širšie medzinárodné spoločenstvo by malo tlačiť na zmenu režimu v Rusku, argumentujúc tým, že prezident Vladimir Putin by inak pokračoval v destabilizácii svojich susedov. „Verím, že Rusko možno prinútiť, aby túto vojnu ukončilo. Začalo ju a môže ju aj ukončiť. Ale ak sa svet nebude usilovať o zmenu režimu v Rusku, znamená to, že aj po skončení vojny bude Moskva naďalej destabilizovať susedné krajiny,“ povedal Zelenskyj.

K situácii sa vyjadril aj ukrajinský minister financií Andrij Sybiha, ktorý na sociálnej sieti X napísal, že Putinovi nezáleží na ukončení zabíjania. „Je čas, aby pocítil bolesť a dôsledky svojich rozhodnutí. Je čas vyvinúť maximálny tlak na Moskvu. Je čas synchronizovať všetky sankčné kroky. Je čas dosiahnuť mier prostredníctvom sily,“ dodal Sybiha.

Frustráciu z pretrvávajúcich útokov Moskvy prejavuje v ostatnom čase aj americký prezident Donald Trump. Preto tento týždeň ohlásil skrátenie lehoty, ktorú dal pred dvoma týždňami ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi na ukončenie vojny na Ukrajine. Z pôvodných 50 dní skrátil Trump tento termín na terajších desať a Rusku pohrozil novými sankciami v prípade, že ho nedodrží.