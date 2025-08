Koľko blízkych priateľov potrebujeme? Toto číslo naznačuje problémy

Počet priateľov neprezrádza len to, do akej miery sa radíte medzi spoločenských ľudí. Ako totiž dokazuje prieskum spoločností Growth Distillery a Medibank, blízki spoločníci tiež rozhodujú o kvalite nášho duševného zdravia. Informoval o tom denník New York Post.

Prieskum naznačuje, že ľudia, ktorí sa považujú za psychicky vyrovnaných, majú často viac blízkych priateľov, najmenej 5. Naopak tí, ktorí necítia psychickú pohodu, sa častejšie stretávajú len s tromi alebo menej blízkymi priateľmi.

Ako však ďalej ukazuje prieskum, niektorým pri zlepšovaní psychického zdravia nepomáha ani množstvo priateľov. Takmer polovica z opýtaných sa totiž podľa autorov cíti neisto pri rozprávaní o psychickom zdraví, alebo nevie, ako reagovať na žiadosť o pomoc v tejto oblasti.

Mnohí z nás okrem toho nerozprávajú o vlastných problémoch zo strachu zo zaťažovania druhých.

7 tipov, ako si vybudovať priateľstvo

Terapeutka Kathy McCoyová podotýka, že budovanie priateľstiev, ktoré vydržia celé roky, si vyžaduje spoločné úsilie a čas. Na portáli Psychology Today preto vymenovala 7 krokov, ktoré slúžia ako pomôcka pri vytváraní takýchto vzťahov:

1. Vzájomnosť: Priateľstvá, ktoré vydržia, by nemali pripomínať obchod. Pre známych je dôležité poskytnúť pomoc bez očakávania odmeny, no takéto správanie musí byť vzájomné.

2. Rast a zmena: Emocionálna blízkosť v pevných priateľstvách zaručuje ich prežitie aj napriek zmenám a rozdielnosti.

3. Hlbšie spojenie: Priateľstvá, ktoré vydržia, sú tie, ktoré sa nespoliehajú len na počiatočný záujem. Naopak, budujú spoločné záujmy a hodnoty.

4. Dôraz na to, čo nás spája: Ak k vzájomnej rozdielnosti pristupujete s rešpektom a toleranciou, a zároveň kladiete dôraz na to, čo vás spája, vaše priateľstvo vydrží aj menšie otrasy.

5. Odvaha preniesť sa cez vzdialenosť: V priateľstvách nastávajú chvíle alebo celé roky, keď sa s blízkymi nevidíme kvôli diaľke. Takéto vzťahy dokáže zachrániť občasná SMS, mail alebo telefonát.

6. Tolerantnosť voči zaneprázdnenosti: Stáva sa, že sa s priateľmi neskontaktujeme po celý rok alebo dlhšie. Životné zmeny vedú na jednej alebo druhej strane k zmene tempa, ktoré k tomu môže pomôcť. Dôležitá je v takomto prípade tolerantnosť.

7. Otvorenosť voči novým starým priateľstvám: Dlho ste sa nerozprávali s kamarátkou zo základnej? Alebo ste v obchode stretli spolužiaka zo strednej? Dajte šancu budovaniu aj takýchto vzťahov, ktoré môžu priniesť nový impulz do vášho života.