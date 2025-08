Kosatky prekvapili vedcov. Týmto milým gestom pripomínajú mačky

Medzinárodný tím vedcov zdokumentoval desiatky prípadov, keď sa kosatky dravé pokúsili podeliť o svoju korisť s ľuďmi. Toto správanie prirovnávajú k mačke, ktorá prinesie majiteľovi pred dvere uloveného vtáka či myš.

Prekvapivé zistenie priniesla štúdia publikovaná v odbornom časopise Journal of Comparative Psychology . Vedci z Kanady, Nového Zélandu a Mexika za posledných dvadsať rokov zaznamenali 34 takýchto interakcií po celom svete, od Patagónie až po Nórsko.

Podľa autorov ide o jeden z prvých podrobných opisov, kedy nedomestikované zviera ponúka človeku potravu. „Kosatky sa často delia o jedlo navzájom – je to prosociálna aktivita a spôsob, akým si budujú vzťahy. To, že sa delia aj s ľuďmi, môže poukazovať na ich záujem nadviazať vzťah aj s nami,“ uviedol v tlačovej správe hlavný autor štúdie Jared Towers z kanadskej organizácie Bay Cetology.

Kosatky čakali na reakciu

Vedci zaznamenali, že po odovzdaní „daru“ kosatka takmer vždy zostala nablízku a čakala na reakciu, podobne ako to robia psy alebo mačky. V siedmich prípadoch sa zviera dokonca pokúsilo ponúknuť potravu opakovane po tom, čo ju človek prvýkrát odmietol.

Sám Towers zažil podobnú situáciu na vlastnej koži. „Jedna mladá samica kosatky vypustila z papule mŕtveho morského vtáka priamo pred moju podvodnú kameru. Chvíľu čakala na reakciu a potom ho opäť prehltla,“ opísal pre CNN.

Prečo to robia?

Vedci sa domnievajú, že toto správanie je prejavom vysokej inteligencie a sociálnej povahy kosatiek. Ponúkanie jedla môže byť spôsobom, ako si precvičujú naučené správanie, prejavom zvedavosti alebo jednoducho formou hry, pri ktorej sa o ľuďoch učia viac.

„Hlavným dôvodom je zrejme to, že si môžu dovoliť podeliť sa o jedlo, a bezprostrednou príčinou je, že to robia ako spôsob, ako nás preskúmať a dozvedieť sa o nás viac,“ vysvetlil Towers.

Hoci tím v štúdii teoreticky pripustil aj možnosť, že by mohlo ísť o snahu prilákať korisť, ako to robia kosatky v zajatí, okamžite to spochybnili. Neexistuje totiž žiadny záznam o útoku divokej kosatky na človeka a ani počas pozorovaných interakcií neboli zaznamenané žiadne známky agresie.