Hnutie Slovensko tvrdí, že v tendri na záchranky rozhodujú kamaráti súťažiacich

Podľa hnutia tak budú licencie záchrannej zdravotnej služby prerozdelené vopred vyvoleným. Vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby vysvetlil spôsob výberu členov komisie.

„Podľa všetkého táto skupina zohráva rozhodujúcu úlohu aj pri mega tendri na štátne pomery za dve miliardy eur ohľadom zdravotných záchranných staníc, ktoré sa v tomto období vyberajú komisiou, ktorá bola sformovaná za zatvorenými dverami. Nikto nesmie poznať jej členov, samozrejme tých členov poznajú len vyvolení,“ uviedol Krajčí. Tvrdí, že vďaka tomu Agel v súťaži získa zásadný podiel. Minister podľa Krajčího pokračuje v „odovzdávaní“ zdravotníctva Agelu. Svedčia o tom podľa neho aj viaceré Šaškove nominácie do zdravotníckych inštitúcií.

Líder opozičného hnutia Slovensko Igor Matovič kritizuje Šaška za to, že podmienky tendra prispôsobil tak, aby boli na konci spokojné finančné skupiny. Nepovažuje za transparentné zverejniť mená členov komisie či podmienky výberu až po ukončení súťaže. Spolu s Krajčím zároveň upozornili, že minister bude niesť za výsledok tendra politickú zodpovednosť. „Aj týmto spôsobom chceme ministrovi odkázať, že tento tender nedopadne dobre. Teraz to vidíme a on bude čeliť zodpovednosti aj priamo v parlamente. A ja verím, že aj ostatné opozičné strany sa pridajú k tomu a budeme žiadať o vyslovenie nedôvery pánovi ministrovi Kamilovi Šaškovi,“ dodal Krajčí.

Podmienky tendra na záchranky kritizujú aj ostatné opozičné strany, považujú ich za netransparentné. Prezident SR Peter Pellegrini požiadal ministra, aby pri súťaži dodržal zákon. Rezort zdravotníctva deklaroval, že výberové konanie prebehne riadne, transparentne a v súlade so stanovenými podmienkami. Agel SK pre TASR uviedla, že sa nateraz k téme vyjadrovať nebude.