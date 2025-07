SaS navrhuje, aby sa neplatilo zdravotné poistenie z pasívnych príjmov

Zmenu chce presadiť novelou zákona o zdravotnom poistení. Do Národnej rady (NR) SR ju predložil poslanec Marián Viskupič (SaS). Argumentoval, že úprava by priniesla pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.

„Okrem tzv. aktívnych príjmov (príjmy zo závislej činnosti a z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti), sa zdravotné poistenie platí aj z tzv. pasívnych príjmov. Medzi pasívne príjmy patrí dosahovanie príjmu z kapitálového majetku, dosahovanie príjmu z tzv. ostatných príjmov a dividendy. (...) Medzi ostatné príjmy patria najmä príjmy z príležitostných činností, z prevodu vlastníctva nehnuteľností, z predaja hnuteľných vecí, z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z derivátových operácií, z predaja kryptoaktíva a mnoho ďalších,“ priblížil.

Viskupič si myslí, že systém je v súčasnosti pri tzv. pasívnych príjmoch nastavený nesprávne. „Poberateľ týchto príjmov má z týchto príjmov štátu zaplatiť daň a nie ďalšie daniam podobné platby súkromným, respektíve verejnoprávnym korporáciám (zdravotným poisťovniam),“ skonštatoval. Upozornil na to, že platby na zdravotné poistenie z tzv. pasívnych príjmov sú jedným z dôvodov pre presun domicilu daňovníka/poistenca, prípadne celého podnikateľského subjektu do inej krajiny s vhodnejším daňovo-odvodovým prostredím. „Ich zrušenie by mohlo tento trend zastaviť. Viac firiem a daňovníkov znamená pre štátny rozpočet vyššie príjmy z daní, a to by malo byť pre štát hlavným motívom na ich zrušenie,“ dodal.