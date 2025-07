Žene do mozgu transplantovali Muskov čip: Toto teraz dokáže

36-ročnej Američanke Audrey Crewsovej implantovali čip Neuralink, ktorý jej umožňuje vydávať pokyny počítaču len pomocou myšlienok. Ako píše denník Daily Mail, Crewsová bola predtým 20 rokov paralyzovaná od krku nadol. Teraz prvýkrát získala možnosť podpísať sa na stroji.

„Prvýkrát po 20 rokoch som sa skúsila podpísať. Stále na tom pracujem,“ uviedla Crewsová v jednom zo svojich príspevkov. V ďalších zdieľala videá a obrázky s výtvormi, ktoré sa jej podarilo nakresliť alebo napísať na počítači.

Crewsová ostala paralyzovaná po tom, keď ako 16-ročná prežila vážnu dopravnú nehodu. Pri tej sa jej nenávratne poškodili krčné stavce, ktoré ju nechali odkázanú na vozíček a pomoc okolia.

Pri zákroku v nemocnici jej zaviedli implantát, ktorého pôvodcom je Elon Musk, do oblasti mozgu, ktorá zodpovedá za pohyby. Crewsová je vďaka tomu schopná kresliť obrázky, písať slová, skrolovať myšou a používať klávesnicu len pomocou vlastnej mysle. „Som prvá žena na svete, ktorá to dokáže,“ uviedla na sociálnej sieti X.

