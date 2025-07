SaS: Vyjadrenia premiéra o ruskej ekonomike považujeme za šírenie dezinformácií

Podľa SaS má Nemecko viac ako dvojnásobne väčšiu ekonomiku než Rusko. Symbolom nestability a slabosti ruskej ekonomiky je podľa opozičnej strany aj slabnúci kurz rubľa či negatívne ratingy.

„Nie je mojím cieľom dehonestovať ruskú ekonomiku, ani glorifikovať tú nemeckú. Každá ekonomika má svoje problémy, výzvy, silné, ale aj slabé stránky. Ale ak premiér Slovenskej republiky verejne vyhlasuje, že ruská ekonomika je silnejšia ako nemecká a podáva to ako fakt, to už je nielen názor, to je skutočne šírenie dezinformácie. A je hanba, že takúto dezinformáciu šíri niekto, kto vedie krajinu, niekto, kto má prístup k dátam, kto má prístup k analýzam, analytikom, k zahraničným správam, niekto, kto má zodpovednosť voči ľuďom, a napriek tomu volí naratívy, ktoré sa nehodia skutočne ani na telegramové kanály,“ uviedol poslanec SaS Marián Viskupič.

Podľa Viskupiča pri porovnaní základného nominálneho hrubého domáceho produktu (HDP) má Nemecko viac ako dvojnásobne väčšiu ekonomiku, ako je tá ruská. Nemecko má podľa SaS na rozdiel od Ruska pozitívne hodnotenia ratingovej agentúry so stabilným výhľadom. Naopak, Rusko je podľa poslanca prakticky odrezané od svetových finančných trhov. Rozdiely podľa SaS vidieť aj v exporte. Upozornila, že Nemecko vyváža štvornásobne viac, jeho ekonomika je diverzifikovaná a vyváža v rôznych sektoroch, kým ruský export je založený len na vývoze ropy, plynu a uhlia.

„Ruská ekonomika je skrátka taká tá stará petrolejka. Čmudiaca, založená na tom, že spaľuje niečo, nejaké fosílne palivo vyhrabané zo zeme. Je nebezpečná, svietivosť je absolútne mizerná. A nemecká, to je taká tá moderná LED lampa, naozaj využíva moderné technológie, vznikla nejakým dlhodobým vývojom,“ uzavrel poslanec SaS Karol Galek.