Podpora izraelského postupu v Gaze medzi Američanmi klesla na rekordné minimum

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnila spoločnosť Gallup. Pokles podpory a prevažne nepriaznivý pohľad na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua sa zhoduje so zmenou postoja k Izraelu naprieč celým svetom. Vo svojom utorňajšom článku na to upozornil portál Axios, informuje TASR.

Podľa Gallupu 32 percent dospelých Američanov súhlasí s vojenskými akciami Izraela v Gaze. Ide o desaťpercentný pokles oproti predošlému prieskumu zo septembra minulého roka. Podpora americkej verejnosti je na základe týchto údajov najnižšia od začiatku vojny v októbri 2023.

Mimoriadne rozdielne sa na konflikt pozerajú republikáni a demokrati. Postup Izraela v Pásme Gazy podporuje až 71 percent sympatizantov Republikánskej strany. Rovnaký postoj pritom zastáva iba osem percent demokratov. Podpora izraelského postupu zo strany nezávislých klesla zo 41 percent na 25 percent.

„Čoraz skeptickejšia a rozdelenejšia americká verejnosť predstavuje výzvu pre izraelské vedenie a politických predstaviteľov v USA, ktorí sa snažia manévrovať v tomto konflikte,“ uvádza sa v správe Gallupu.

Väčšina Američanov, až 52 percent, zároveň negatívne vníma izraelského premiéra Benjamina Netanjhua. Pozitívnu mienku o lídrovi Izraela má iba 29 percent americkej verejnosti.