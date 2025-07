Mimoriadna situácia stále platí v siedmich obciach

Mimoriadna situácia stále platí v obci Nižná Kamenica v okrese Košice-okolie, v Gregorovciach a Veľkom Šariši v okrese Prešov, v obciach Beloveža a Dubinné v Bardejovskom okrese, ďalej v obci Ďurďoš v okrese Vranov nad Topľou a v Bukovciach v okrese Stropkov.

„Výdavky na vykonávanie záchranných prác sú k dnešnému dňu približne 400.000 eur. Škody sa aktuálne stále vyhodnocujú a sú približne vo výške jedného milióna eur,“ povedal Neumann s tým, že MV SR ihneď po mimoriadnej udalosti aktivovalo nástroje pomoci a bezprostredne po udalosti bola rezortom vnútra poskytovaná materiálno-technická pomoc.

„Sekcia krízového riadenia MV aktuálne spoločne s okresnými úradmi a obcami spolupracujú na zabezpečení procesu s cieľom čo najrýchlejšie nahradiť vynaložené výdavky obcí na vykonávanie záchranných prác a poskytnúť adresnú jednorazovú finančnú výpomoc sociálne ohrozeným obyvateľom, ktorých postihla táto mimoriadna udalosť,“ dodal.

Pripomenul, že výška pomoci bude závisieť od rozsahu škody. Pri poškodení zariadenia domácnosti má ísť o sumu do 1000 eur, pri poškodení obydlia do 5000 eur, pri väčších škodách vyžadujúcich rekonštrukciu do 15.000 eur a pri úplnom zničení obydlia má ísť o pomoc vo výške do 50.000 eur.

Žiadosti o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci je potrebné podať prostredníctvom obcí do 30 dní od odvolania mimoriadnej situácie.

Východné Slovensko zasiahol 7. júla silný vietor a dážď. Spôsobil rozsiahle materiálne škody na majetku obyvateľov, infraštruktúre a dopravných sieťach. Mimoriadnu situáciu vyhlásili desiatky obcí.