SaS: Británia voľby nechcela ovplyvňovať, premiér zakrýva iné témy

Kampaňou sa snažila popularizovať voľby u mladých ľudí. Do podobných projektov bola v minulosti zapojená aj Slovenská republika. Na tlačovej konferencii to v reakcii na vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o údajnom zasahovaní do volieb na Slovensku vyhlásili poslanci Národnej rady SR Juraj Krúpa a Mária Kolíková (obaja SaS).

Krúpa považuje otvorenie témy Ficom za zakrývanie vnútorných problémov Slovenska. Môže to byť podľa neho aj „preventívny útok“. „Je dosť možné, že v blízkej budúcnosti budeme svedkami aj ďalších informácií, ktoré budú vychádzať navonok a teda o ďalších prepojeniach tejto vládnej koalície na Kremeľ, na Rusko a tie prepojenia budú rôzneho charakteru. A toto má byť preventívny úder, aby odlákal pozornosť,“ myslí si.

Ako Krúpa podotkol, Robert Fico prichádza s obvineniami o vonkajšom nepriateľovi štátu pravidelne. Spomenul napríklad údajný pripravovaný štátny prevrat či obvinenia voči Severoatlantickej aliancii, že sa mieša do vnútorných záležitostí SR. Dodal, že reálnym ohrozením pre Slovensko je Rusko.

Kolíkovej mobilizácia voličov inou krajinou nevadí. „Na to poukázal nakoniec autor článku, že na to slúžili nejaké podporné financie, aby tu bola demokracia. Veď my sa hlásime k demokracii. Robert Fico sa hlási k demokracii. Veď demokracia je o tom, že ľudia idú voliť. Robert Fico sa bojí ľudí? Robert Fico sa bojí, že mladí ľudia pôjdu voliť a vyjadria svoj názor? Lebo iba o toto tu ide,“ vyhlásila.

Premiér v utorok vyhlásil, že rezort zahraničných vecí Veľkej Británie platil cez mediálnu agentúru tzv. influencerov na ovplyvňovanie slovenských parlamentných volieb v roku 2023 v neprospech Smeru-SD a v prospech PS. Odvolával sa pritom na článok portálu marker.sk. Avizoval, že SR si preto predvolá britského veľvyslanca Nigela Bakera, od ktorého bude chcieť vysvetlenie všetkých detailov.