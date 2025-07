Kremeľ: Dialógu o predĺžení zmluvy New START bránia súčasné vzťahy s USA

Americký prezident Donald Trump predtým povedal, že USA čoskoro začnú s Ruskom o rokovať o možnostiach jadrového odzbrojenia, pretože nejde o dohodu, „ktorej platnosť chcete nechať vypršať“.

New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Zmluva, ktorú podpísali v roku 2010 v Prahe a do platnosti vstúpila vo februári 2011, obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.

Moskva už začiatkom júna naznačila, že vzhľadom na svoje súčasné vzťahy s Washingtonom nevidí žiadne dôvody na predĺženie platnosti zmluvy. Námestník šéfa ruskej diplomacie Sergej Riabkov vtedy tvrdil, že ťažko prekonateľné prekážky pre kontrolu zbrojenia vytvára aj Trumpov plán vytvoriť protiraketový štít Zlatá kupola.

„Po prvé, v tejto otázke neexistuje žiadna komunikácia. V skutočnosti tomu bráni súčasná situácia v bilaterálnych vzťahoch, ktorá vznikla za vlády (bývalého amerického prezidenta Joea) Bidena,“ citovala Peskova agentúra TASS.

Trump od svojej januárovej inaugurácie niekoľkokrát verejne naznačil záujem rokovať s lídrami Ruska a Číny v blízkej budúcnosti o ďalšom obmedzení a znížení počtu jadrových zbraní.

New START „nie je dohoda, ktorej platnosť chcete nechať vypršať“, povedal v piatok prezident USA pred odletom do Škótska s tým, že pokiaľ sa zrušia jadrové obmedzenia, ide o veľký problém pre celý svet. Zopakoval tiež svoje niekdajšie tvrdenie, že by bol rád, keby USA a Rusko znížili svoje zásoby jadrových zbraní.

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na dohode, pričom obvinil USA z podpory Ukrajiny. Súčasne ale prisľúbil, že Rusko bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.

V prípade, že sa zmluva New START nepredĺži alebo nenahradí inou dohodou, sa experti na bezpečnosť obávajú nových pretekov v zbrojení, a to v čase značného medzinárodného napätia v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ktorý by podľa Putina aj Trumpa mohol viesť k tretej svetovej vojne, uviedla predtým agentúra Reuters.