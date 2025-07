Kremeľ: Rusko berie na vedomie výrok Trumpa o skrátení času na dohodu o Ukrajine

Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v utorok v prvej oficiálnej reakcii povedal, že Moskva zostáva zaviazaná mierovému procesu s cieľom urovnať konflikt.

Trump v pondelok oznámil, že „nie je na čo čakať“ a 50-dňovú lehotu, ktorú dal pred dvoma týždňami Rusku na ukončenie vojny na Ukrajine, plánuje skrátiť na 10 až 12 dní. V prípade jej nedodržania Spojené štáty majú podľa Trumpa uvaliť 100-percentné clá na obchodných partnerov Moskvy. Šéf Bieleho domu tiež zopakoval, že je z ruského prezidenta Vladimira Putina sklamaný a povedal, že už nemá taký záujem hovoriť s ním.

„Vzali sme na vedomie včerajšie vyhlásenie prezidenta Trumpa. Naďalej sa zaväzujeme k mierovému procesu s cieľom vyriešiť konflikt okolo Ukrajiny a zabezpečiť naše záujmy,“ uviedol Peskov s tým, že špeciálna vojenská operácia, ktorou Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajinu, pokračuje.

Hovorca Kremľa okrem toho pripustil, že Rusko v snahách o obnovenie vzťahov so Spojenými štátmi zaznamenalo spomalenie. „Naozaj dochádza k spomaleniu. Radi by sme videli väčšiu dynamiku. Máme o to záujem. Aby sme mohli napredovať, potrebujeme impulzy z oboch strán,“ odpovedal na novinársku otázku počas brífingu.

Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo raketové a dronové útoky na Ukrajinu. Tie najnovšie z noci na utorok si podľa ukrajinských úradov vyžiadali 22 obetí a 85 zranených.

Terčom úderov sa stalo 73 ukrajinských miest a dedín, ale aj nápravné zariadenia v Záporožskej oblasti, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tým, že podľa neho išlo o úmyselný útok. „Rusi nemohli nevedieť, že v tomto zariadení sa nachádzajú civilisti,“ uviedol na sieti X. Na mieste podľa informácií zomrelo najmenej 17 väzňov a ďalších 42 je zranených.