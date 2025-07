Na sociálnej sieti sa šíri podvodná súťaž o malý dom

Je potrebné si na takéto zdieľanie dávať pozor a varovať pred tým aj známych, pretože sa môžu stať obeťou podvodu. Na sociálnej sieti na to upozornila polícia.

„Súťaž je zverejnená na stránke, ktorá vznikla predvčerom, pričom ešte v ten istý deň zverejnili podvodníci aj samotný príspevok. V ňom je napísané, že pri príležitosti otvorenia (nevedno čoho) sa rozdávajú štyri malé domčeky,“ priblížili policajti. Poukázali na to, že pre zaradenie do súťaže stačí príspevok komentovať so zavináčom a pokiaľ sa komentár zafarbí namodro, človek je „vybraný“.

Následne budú podľa polície výhercovia kontaktovaní prostredníctvom správy, v ktorej s vysokou pravdepodobnosťou dostanú podvodný odkaz, kde budú musieť vyplniť citlivé osobné či platobné údaje. Upozorňuje však, že pri komentovaní so zavináčom sa komentár automaticky označí namodro, pretože v ňom človek môže označiť hocičo, čo mu ponúkne ako prvé. „Tým sú do súťaže zaradení všetci, ktorí príspevok komentujú,“ podotkli policajti.

Tvrdia, že presne na to sa podvodníci spoliehajú. Chcú navodiť dojem, že vyhráva každý a čím viac ľudí príspevok komentuje, zdieľa a „lajkuje“, tým sa zvyšuje jeho dosah a aj kredibilita. „Mnohí si totiž na prvý pohľad môžu povedať, že nemôže ísť predsa o podvod, keď ho komentovalo toľko ľudí,“ skonštatovala polícia. Ľudia by si preto podľa nej mali dávať na takéto „zdieľačky“ pozor.