Dvojročný chlapec zabil jedovatú kobru neuveriteľným spôsobom

Iba dvojročnému chlapcovi z indickej dediny Bankatwa v štáte Bihár sa podarilo niečo neuveriteľné. Keď sa mu okolo ruky omotala takmer meter dlhá jedovatá kobra, chlapec menom Govinda Kumar sa inštinktívne bránil a plaza uhryznutím do hlavy usmrtil.

Dráma sa odohrala v piatok (25. 7.) popoludní, keď sa malý Govinda hral pred svojím domom. Podľa slov príbuzných si všimol hada a hodil po ňom kus tehly. Kobra však na chlapca zaútočila a pevne sa mu omotala okolo ruky.

Dieťa sa však nezľaklo a inštinktívne sa hadovi zahryzlo priamo do hlavy a na mieste ho zabilo. „Keď sme uvideli hada v ruke dieťaťa, všetci sme sa k nemu rozbehli, no medzitým ho už stihol pohrýzť a usmrtiť,“ opísala dramatické momenty chlapcova stará mama Mateshwari Devi.

Krátko po incidente chlapec stratil vedomie. Rodina ho okamžite previezla do miestneho zdravotného strediska, odkiaľ ho transportovali do Vládnej fakultnej nemocnice GMCH v meste Bettiah.

Lekári v nemocnici potvrdili, že kobra skutočne uhynula na následky poranení hlavy a úst, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobil chlapcov zhryz.

Doktor Surab Kumar pre The Telegraph uviedol: „Jed síce Govindu zasiahol, ale nie smrteľne. Včasná liečba mu zachránila život. Boli sme prekvapení a viackrát sme si to overovali u jeho rodičov, aby sme sa uistili, či chlapca naozaj kobra nepohrýzla a vylúčili tak, že sa mu jed dostal do krvného obehu.“

Govindovi podali antialergický liek a v súčasnosti je pod lekárskym dohľadom.