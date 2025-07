Šefčovič: Dohoda o clách s USA je dobrá správa aj pre automobilky na Slovensku

Spresnil, že Európska komisia chcela uchovať pracovné miesta v Európe, ktoré ohrozoval predošlý 30-percentný návrh ciel zo strany Washingtonu, a aby sa hľadali východiská na všetky komplikované témy, o ktorých so svojimi americkými partnermi rokoval za posledných šesť mesiacov.

Na otázku, ako EÚ zareaguje na dohodnuté 15-percentné vývozné clá pre svoje vývozy a akú colnú prax zavedie voči Američanom, Šefčovič pripomenul, že nedeľňajšie (27. 7.) rokovania boli zamerané na to, ako vyrovnať vzájomnú obchodnú bilanciu, keď EÚ má druhý najväčší obchodný prebytok z pohľadu USA (po Číne).

Povedal, že dovoz amerického tovaru do Únie by mal ostať zachovaný v podobných množstvách ako doteraz a za rovnakých alebo mierne znížených colných podmienok. Ocenil, že v citlivých položkách, ako je oceľ či ferozliatiny, obe strany majú záujem vytvoriť akúsi úniu či zväzok, v rámci ktorých budú obchodovať za nízke alebo nulové clá, ale zároveň budú spoločne postupovať proti tretím krajinám, ktoré zaplavujú Európu a USA často nelegálne subvencovanými produktmi z tejto oblasti. Obe strany majú záujem aj na nulovom vzájomnom colnom zaťažení pre letecký priemysel a letecké súčiastky či pre generiká z farmaceutického priemyslu.

„Bolo jasné, že ak si chceme zachovať zdravé obchodné vzťahy bez nejakých dramatických výkyvov, tak musíme hľadať východiská, ako sa dopracovať k vyrovnanejšej obchodnej bilancii. Hľadali sme oblasti, kde možno znížiť clá pre jednotlivé produkty. Spolu s americkými predstaviteľmi sme prešli viac ako 2000 colných položiek za uplynulé mesiace a hľadali sme možnosť, kde sa tie clá dajú znížiť a kde vieme ísť na nulu,“ vysvetlil.

Dodal, že dohodnutý 15-percentný colný plafón je zároveň garanciou zo strany USA, že k ďalšiemu zvyšovaniu ciel už nedôjde, čo je dobrou správou pre automobilový a farmaceutický priemysel a pre výrobu polovodičov. V týchto pre EÚ dôležitých oblastiach sa očakávalo, že americká strana bude požadovať oveľa vyššie clá ako 15 percent.

„Celkový ten kompromis je najlepší, aký sme mohli vyrokovať v tejto dobe, a verím, že otvára priestor na užšiu spoluprácu do budúcna,“ opísal situáciu.

Slovenský eurokomisár zdôraznil, že dohoda zo Škótska medzi Donaldom Trumpom a Ursulou von der Leyenovou je dobrou správou pre automobilový priemysel, ktorý mal byť pôvodne zaťažený 27,5-percentnými clami pri vývoze do USA. Pripomenul, že predstavitelia európskych automobiliek tvrdili, že pri 27,5-percentnom zaťažení „krvácajú“, lebo taká sadzba prestavovala denné straty vo výške miliónov eur.

„Tých 15 percent im určite uľahčí súčasnú situáciu,“ uviedol. Podľa jeho slov na vývoze amerických áut do Európy sa priživujú aj mnohí európski výrobcovia, ktorí majú svoje továrne v USA, a zníženie plošných ciel na autá dovážané z USA do Európy na nulu aj im príde vhod. „Chceme, aby európsky automobilový priemysel zostal konkurencieschopný, aby sme zabránili možným presunom týchto fabrík do USA a zachovali celý ten hodnotový dodávateľský reťazec s náhradnými súčiastkami, ktorý zamestnáva desaťtisíce ľudí aj na Slovensku,“ odkázal Šefčovič.