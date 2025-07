V Petržalke začala premávať električka až na koniec mestskej časti

Stalo sa tak po viac ako 3,5 roku od začiatku výstavby električkovej radiály v úseku Jungmannova - Janíkov dvor. Zároveň po deviatich rokoch od spustenia prvej etapy tohto nosného dopravného systému. Ide o najväčší dopravný projekt v Bratislave. Hlavné mesto hovorí o významnom dni. Jazda z južného konca Petržalky do centra mesta má trvať 12 minút.

„Spustenie novej električkovej trate v Petržalke je veľká vec pre naše mesto. Po 50 rokoch sa Petržalka dočkala svojho nosného dopravného systému, ktorý radikálne zmení život obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti,“ uviedol na nedeľnej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Spustením električky po novej radiále sa však práce nekončia. Niektoré časti stavby by mali byť podľa neho dokončené o niekoľko dní, niektoré v priebehu týždňov a niektoré potrvajú aj mesiace. Deklaruje však, že snahou je celý projekt dokončiť v čo najkratšom možnom čase a v čo najlepšej kvalite. Priznáva postupné odstraňovanie chýb a nedorobkov, rovnako tak fakt, že niektoré veci meškajú a nie sú dokončené v dohodnutých termínoch. Avizuje zmluvné pokuty, odkazuje však, že na je ešte čas. Na margo plánovaných lávok pre peších ponad Chorvátske rameno poznamenal, že majú územné rozhodnutie a pracuje sa na nich ďalej, najmä na tej, ktorá má zlepšiť prístup na zastávku Gessayova. Je to však podľa neho aj otázka peňazí a povoľovaní.

Spustenie električky vníma pozitívne aj zastupujúca starostka Petržalky Iveta Jančoková. „Konečne sme sa dočkali električky. Petržalka od vybudovania sídliska potrebovala a potrebuje nosný systém,“ skonštatovala Jančoková. Pôvodne plánované metro bolo podľa nej snom, ktorý sa rozplynul a mestská časť tak roky čakala na električku, a to až na koniec mestskej časti. Verí, že čoskoro bude projekt plnohodnotne dokončený a že sa podarí vybudovať aj sľúbené pešie lávky ponad Chorvátske rameno. Električku označila za symbolické prepojenie Petržalky s iným mestskými časťami.

O dobrej správe hovorí aj minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). „Napriek tomu, že projekt električky sme našli vo veľmi zlom stave a významnom omeškaní, urobili sme všetko pre to, aby sme ho odkliali a pohli s ním ďalej,“ povedal Ráž vo videu na sociálnej sieti s tým, že po desaťročiach plánovania a rokoch príprav i výstavby sa podarilo otvoriť novú električkovú radiálu. Zo štátneho rozpočtu išlo 8,6 milióna eur ako spolufinancovanie, ďalších viac 73 miliónov bolo z eurofondov.

Električková linka 3 tak už po novom zastavuje aj na nových zastávkach Gessayova, Zrkadlový háj, Pajštúnska, Veľký Draždiak, Lúčanka a Južné mesto (konečná zastávka), kde sa pripravuje ešte prestupný uzol umožňujúci prestup na autobusové linky smerom do Jaroviec, Rusoviec a Čunova.

V rannej špičke pracovných dní počas školského roka by mala premávať v 2,5-minútovom intervale, v popoludňajšej špičke by mala premávať každé štyri minúty. Večer má premávať každých 7,5-minúty. Počas víkendov a sviatkov má byť jej interval každých päť minút.

Popri električovej trati vznikla aj nová segregovaná šesťkilometrová cyklotrasa. Okrem nej vznikli nové chodníky i nové priecestia, vrátane úpravy tých starých. Nová križovatka vznikla na združenom moste na Rusovskej ceste alebo na Pajštúnskej ulici, ktorá je spolu s Kutlíkovou „napriamená“ a rozšírená na štyri pruhy. Zmenou prešli aj križovatky na Jantárovej ceste s Betliarskou a Lietavskou, Jasovská a Šintavská.

Súčasťou projektu sú aj štyri nové mosty cez Chorvátske rameno. Prvým je združený most na Rusovskej ceste. Druhým a najdlhším mostom je 110-metrový most pri Farskom kostole Sv. rodiny. Ďalším je lávka pre peších a cyklistov pod mostom pri Farskom kostole Sv. Rodiny a posledným je dopravný most na Kutlíkovej ulici. Okrem nových mostných objektov prešiel úpravou aj existujúci most na Panónskej ceste, aby na ňom mohli zastavovať autobusy MHD.

Výstavbu trate v úseku Jungmannova - Janíkov dvor začala koncom novembra 2021 vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka. Projekt je financovaný z eurofondov. Stavba od začiatku čelila viacerým problémom. Práce boli v minulosti aj dočasne výrazne utlmené. Očakávaný termín dokončenia trate sa niekoľkokrát posúval. Práce na niektorých stavebných objektoch budú pokračovať aj po spustení električky.

Otázne zatiaľ je, kedy by mohli byť vybudované štyri plánované lávky pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno, ktoré majú slúžiť na lepšie prepojenie s novými zastávkami MHD na novej električkovej trati. Dôvodom majú byť chýbajúce financie.