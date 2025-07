Znamienka si treba sledovať. Ako vyzerá samovyšetrenie?

Znamienka má na koži každý človek. Pokiaľ ich nie je veľa a nemenia sa, nemali by človeku spôsobiť problémy. Ak však nejaké znamienko vyrastie príliš rýchlo, prípadne začne mokvať alebo krvácať, treba vyhľadať lekára. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla dermatologička Zuzana Murárová.

„Snažíme sa učiť ľudí, aby si znamienka vyšetrovali sami a tiež boli pozorní voči svojmu okoliu,“ povedala s tým, že neraz sa stane, že napríklad kaderníčka pošle klienta k lekárke, lebo na hlave nájde nepekné znamienko. „V mnohých prípadoch to bývajú život zachraňujúce momenty,“ upozornila.

„Treba si všímať, či na koži nemáme niečo nové, prípadne, či sa nám niektoré pôvodné znamienko nezačalo meniť,“ spresnila s tým, že ak sa znamienko vyvíja, je viacfarebné, má nepravidelný tvar alebo okraje, treba spozornieť. „Pri znamienkach a kožných nádoroch platí, že čím skôr človek príde, tým je prognóza na komplexné vyliečenie lepšia,“ zdôraznila.

Na sledovanie zmeny znamienok u ľudí, ktorí ich majú veľa, je vhodné vyšetrenie celotelovým digitálnym dermatoskopom. Tým, ktorí nemajú možnosť podstúpiť toto vyšetrenie, lekárka poradila, aby si urobili fotku mobilným telefónom spredu aj zozadu každé tri mesiace. „Občas treba tie fotky porovnať, či na nich neuvidíte nejaké zmeny. Súčasné fotoaparáty na mobilných telefónoch majú dobré rozlíšenie, aby si to človek všimol,“ konštatovala. Ľudia by podľa nej mali poznať aj svoj rodokmeň, či v ich rodine mal niekto sklon k rakovine kože, a v tom prípade kontrolovať znamienka pravidelne u odborníka.

V prípade zoškrabnutia znamienka, pokiaľ nebolo problematické, netreba robiť paniku. „Pokiaľ je to zdravé znamienko, zdravá koža, tak sa to zahojí a nie je s tým žiadny problém. Horšie je, keď sa miesto dlhodobo nehojí, slzí to alebo mokvá,“ zhodnotila.

Ako dodala, do ambulancie často prichádzajú pacienti, ktorí tvrdia, že majú drsný uterák alebo že sa im znamienko šúcha o oblečenie a začalo krvácať. „Za normálnych okolností akýkoľvek uterák alebo drsná látka nie sú dôvodom, aby sa narušila kontinuita kože, či už na znamienku alebo mimo neho,“ zhodnotila a dodala, že keď sa niečo podobné stane a znamienko sa nehojí, treba vyhľadať dermatológa.

Znamienka v chronicky dráždených oblastiach, ako je napríklad brucho, pás, oblasť pod spodnou bielizňou, pod podprsenkou, okolo goliera na krku, odporučila dermatologička odstrániť.

V letných mesiacoch sa však tieto zákroky neodporúčajú. „Vyhýbame sa im, lebo je teplo, ľudia sa potia a môže to spôsobovať komplikácie pri hojení, a tiež aj slnečné žiarenie je oveľa silnejšie,“ konštatovala lekárka. Po vybratí znamienka treba rátať aj s obmedzeniami či už pri športe alebo kúpaní sa, kým sa rana nezahojí, čo trvá približne dva týždne.

„Ak ale vidíme na znamienku výraznú zmenu, tak neváhame a odstránime ho v ktoromkoľvek ročnom období. Obzvlášť, keď je to kožný nádor,“ uzavrela.