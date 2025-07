Izrael obnovuje zhadzovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy

Tomuto rozhodnutiu predchádzali opakované varovania zo strany medzinárodného spoločenstva a humanitárnych organizácií ohľadom situácie v tejto palestínskej enkláve s jej viac ako dvomi miliónmi obyvateľov. TASR o tom informuje podľa agentúr AP, AFP a Reuters.

„Dnes v noci (izraelská armáda) obnoví zhadzovanie humanitárnej pomoci z lietadiel v rámci pokračujúcich snáh umožniť a uľahčiť vstup pomoci do Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení. „Zhadzovanie bude pozostávať zo siedmich paliet... obsahujúcich múku, cukor a konzervované potraviny, ktoré poskytnú medzinárodné organizácie,“ dodala.

Vo vyhlásení sa neuvádza, kedy a kde sa otvoria humanitárne koridory pre konvoje OSN.

Izraelská armáda však zdôraznila, že „bojové operácie proti Hamasu v Gaze neboli ukončené“. Zopakovala tiež, že v palestínskej enkláve „nedochádza k hladovaniu“.

Denník The Times of Israel ešte v piatok informoval, že Izrael čoskoro umožní Jordánsku a Spojeným arabským emirátom (SAE) obnoviť zhadzovanie humanitárnej pomoci do Pásma Gazy zo vzduchu.

Minister zahraničných vecí SAE šejk Sajf bin Zájid Ál Nahján len chvíľu pred vyhlásením izraelskej armády oznámil, že krajina obnovuje dodávky pomoci do Pásma Gazy s okamžitou platnosťou. „Humanitárna situácia v Gaze dosiahla kritickú a bezprecedentnú úroveň... Zabezpečíme, aby sa základná pomoc dostala k tým, ktorí ju najviac potrebujú, či už po súši, vzduchom alebo po mori. Zhadzovanie pomoci zo vzduchu obnovujeme okamžite,“ uviedol minister na platforme X.

Od začiatku vojny v Pásme Gazy, ktorú vyvolal militantné hnutie Hamas útokom na Izrael 7. októbra 2023, zomrelo na podvýživu podľa gazského ministerstva zdravotníctva 113 ľudí, z toho 81 detí.

Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus v stredu deklaroval, že obyvatelia Gazy trpia „masovým hladomorom“. Desiatky charitatívnych a ľudskoprávnych organizácií taktiež varovali, že izraelská blokáda a pokračujúca vojenská ofenzíva ženú palestínske obyvateľstvo Pásma Gazy k hladomoru.

Izrael z potravinovej krízy viní okrem Hamasu aj OSN a humanitárne organizácie, ktoré podľa neho nedokážu pomoc Palestínčanom účinne rozdeliť. Tie však izraelské tvrdenia odmietajú.