Tatry môžu byť nebezpečné, radšej do nich nechoďte, varovali záchranári

Vzhľadom na očakávané extrémne zrážky a búrky v Tatrách vyzvala poľská Tatranská záchranná služba (TOPR) turistov, aby v nedeľu 27. júla nevykonávali v horách žiadne aktivity. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa informácií TOPR.

Varovanie súvisí s najvyšším, tretím stupňom meteorologickej výstrahy, ktorú vydal Inštitút meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) pre oblasť Tatier. V oblasti sa očakávajú intenzívne dažde so zrážkovým úhrnom od 90 do 110 litrov na meter štvorcový, lokálne môže spadnúť až 120 litrov. Zrážky budú sprevádzané búrkami a nárazmi vetra do rýchlosti 80 kilometrov za hodinu.

„V takýchto podmienkach môže byť čakanie na pomoc v prípade nehody oveľa dlhšie,“ upozornili záchranári z TOPR a žiadajú verejnosť o zdieľanie výstrahy. Upozorňujú, že aj mierne zhoršenie počasia môže výrazne sťažiť alebo znemožniť záchranné operácie.