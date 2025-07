Lekár pobúril verejnosť: Naozaj sa toto nemá robiť na pohrebe?

Moldavský lekár, ktorý na sociálnych sieťach vystupuje ako Viktor Ivanovik, v jednom zo svojich videí pobúril verejnosť, keď tvrdil, že pozostalí by pri poslednej rozlúčke so zosnulým nemali bozkávať jeho telo v rakve.

Podľa Ivanovika sa na tele zosnulého už 9 hodín po smrti hromadia baktérie ako stafylokok alebo clostridium. Kontakt s nimi by mohol viesť k strate chuti či čuchu, a to najmä za predpokladu, že sa telo nachádza v neklimatizovanej miestnosti.

Ako je to naozaj? Toto tvrdí WHO

Na vyhlásenia lekára z TikToku reagoval newyorský internista Stuart Fischer, ktorý ich označil za „nezmyselné a nemožné“. Ako uviedol pre denník Daily Mail, ľudské telo má dostatok obranných mechanizmov na to, aby mu bozkávanie častí tela zosnulého ako ruka alebo čelo neublížilo.

„Baktérie by boli v menšine, a vďaka imunitnému systému údajne nakazeného človeka by rýchlo odumreli,“ upresnil Fischer, ktorý sa s podobným prípadom nákazy podľa vlastných slov nestretol ani raz za svoju 45-ročnú kariéru. „Znamenalo by to, že pozostalých v priebehu jedného až dvoch dní hospitalizujú alebo zomrú. Nemyslím si, že k tomu dochádza,“ dodal.

S Fischerovým tvrdením súhlasí aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej ani telá zosnulých zasiahnuté prírodnou katastrofou nepredstavujú pre pozostalých takýto druh rizika.

„Po smrti väčšina činiteľov dlho neprežije v ľudskom tele. Ľudské pozostatky predstavujú riziko pre zdravie len v niekoľkých výnimočných prípadoch, ako úmrtie v dôsledku cholery alebo hemoragickej horúčky.“

Fischer navyše pripomenul, že zamestnanci pohrebníctva vopred počítajú aj s bližším fyzickým kontaktom s telom zosnulého pri pohrebe, a tak ho na to dôsledne pripravia. „Pohrebníci berú do úvahy aj túto možnosť,“ dodal.