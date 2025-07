Raši: Zákon o lobingu nemá nikoho terorizovať

Nechceme ním nikoho terorizovať. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR. Poukázal na to, že legislatívu k lobingu majú v mnoho krajinách sveta. Pripomenul zároveň, že príprava zákona je naším záväzkom voči európskym požiadavkám.

„Lobing je bežná súčasť fungovania každej demokratickej spoločnosti. Je to legitímne ovplyvňovanie verejných rozhodnutí, ktoré však musí mať jasné pravidlá platné pre všetkých aktérov. Aby bolo takéto ovplyvňovanie férové a transparentné, je dôležité ho regulovať zákonom,“ poznamenal pre TASR.

Raši vysvetlil, že zákon má zamedziť tomu, aby sa niekto snažil niekoho ovplyvniť „poza bučky“ a aby nejaká záujmová skupina čerpala nenáležité výhody zmenou nejakej legislatívy. „Hovorím to veľmi zjednodušene, ale chceme presadiť, aby v prípade, keď záujmová skupina príde za poslancom a chce pretlačiť istú legislatívnu zmenu, to bolo zaznamenané a aby bolo jasné, kto bol s kým a z akého dôvodu,“ ozrejmil. Odmietol tvrdenia o tom, že návrh by mal niekoho terorizovať.

Tvorba zákona je v gescii rezortu vnútra. Raši avizoval, že nápomocná bude aj NR SR. Poukázal na to, že základom pre legislatívu budú zákony o lobingu v Nemecku a v Írsku. „V Nemecku sa tvoril 20 rokov,“ načrtol. Sľuboval aj riadnu diskusiu. Informoval tiež o analýze k problematike, ktorú vykonal parlamentný inštitút, a novom webe k návrhu.

Ministerstvo vnútra spustilo začiatkom júla na svojom webe rubriku k pripravovanému zákonu o lobingu. Vysvetľovalo, že pred spracovaním návrhu do medzirezortného pripomienkovania chce využiť leto na zbieranie námetov a stretnutia pri okrúhlych stoloch.