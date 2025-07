Von der Leyenová sa stretne s Trumpom počas jeho návštevy Škótska

Schôdzka, ktorá sa uskutoční počas Trumpovej návštevy v Škótsku, sa bude zaoberať riešením sporu medzi EÚ a USA o clách. Informovala o tom agentúra AFP.

Brusel už niekoľko týždňov rokuje s Washingtonom o novej obchodnej dohode s cieľom zabrániť tomu, aby 1. augusta vstúpili do platnosti Trumpom ohlásené clá vo výške 30 percent. Prezident USA v piatok pred odletom do Škótska povedal, že šanca na dosiahnutie dohody s EÚ je na úrovni približne 50 percent, možno aj menej.

„Po dobrom telefonáte s prezidentom USA sme sa dohodli, že sa v nedeľu stretneme v Škótsku, aby sme prediskutovali transatlantické obchodné vzťahy a to, ako ich môžeme udržať silné,“ napísala von der Leyenová na sieti X.

Trump mieri do Škótska na päť dní, podľa stanice Sky News zavíta do svojich golfových stredísk na severe krajiny. Ide o Trumpovu prvú cestu do Británie od jeho víťazstva v minuloročných voľbách v USA. Nemenované zdroje uviedli, že v Škótsku sa s ním stretne aj britský premiér Keir Starmer.