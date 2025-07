Útoky medveďov v Japonsku: Polícia prišla so zvláštnym riešením

Japonské mestá čelia sérii útokov medveďov na obyvateľov. V reakcii na rastúce nebezpečenstvo začali úrady organizovať špeciálne výcviky, pri ktorých policajti trénujú zásah proti figurantovi v kostýme medveďa.

Podľa japonskej verejnoprávnej televízie NHK došlo v poslednom období k viacerým incidentom. V meste Nasušiobara napadol medveď muža vo veku približne 70 rokov neďaleko základnej školy a spôsobil mu zranenia na hlave a krku. V meste Morioka zaútočila šelma na 81-ročného muža. V reakcii na nájdené stopy v areáli školy v meste Aibecu na ostrove Hokkaido zase zrušili vyučovanie v exteriéri.

Japonskí policajti trénujú s figurantom v medveďom kostýme

Situácia viedla políciu v prefektúre Točigi k netradičnému riešeniu. Ako informuje agentúra Associated Press (AP), v spolupráci s miestnym poľovníckym združením zorganizovali výcviky na zásah proti medveďom. Počas nich figurant v kostýme medveďa simuloval útok na policajtov, ktorí si cvičili obranné postupy so štítmi. Súčasťou tréningu bola aj reakcia záchranných zložiek po útoku.

V súvislosti so stretmi s medveďmi vydávajú odborníci všeobecné odporúčania. Ľudia by pri stretnutí s medveďom mali zostať pokojní a mali by dať o sebe vedieť rozprávaním. Odporúča sa neustupovať, pomaly mávať rukami a nikdy neutekať ani neliezť na strom. Medveď stojaci na zadných nohách je podľa odborníkov zvyčajne len zvedavý, nie agresívny, preto treba zachovať pokoj.