Toto ovocie ráno nejedzte, radí výživová poradkyňa

Nichola Ludlam-Raineová je britská výživová poradkyňa a autorka knihy Ako nejesť ultra-spracované (How Not to Eat Ultra-Processed). V tom, čo jesť a nejesť na raňajky, má dobrý prehľad, a tak ju magazín The Telegraph požiadal, aby spomedzi 18 druhov ovocia vybrala tie, ktoré sa najviac a najmenej hodia na raňajkový stôl.

Ludlam-Raineová hodnotila každé ovocie na škále od 1 do 5, pričom sa zamerala na jeho obsah vitamínov a minerálov, vlákniny a cukrov.

Ovocie, ktoré pohorelo

Jednou z najmenej priaznivých volieb za raňajkovým stolom je podľa Ludlam-Raineovej melón alebo dyňa. Hoci toto ovocie obsahuje množstvo vitamínov C a A, má tiež málo kalórií, a z nutričného hľadiska nie je také kvalitné ako iné druhy ovocia.

Skóre 2 z 5 získal ananás. „Ananás je bohatý na vitamín C a obsahuje bromelaín, enzým, ktorý podporuje trávenie a zmierňuje zápal,“ vysvetlila odborníčka.

Približnú polovicu rebríčka najlepších raňajkových druhov ovocia obsadilo hrozno a banány. Obidva druhy ovocia získali 3 body z piatich, Ludlam-Raineová vyzdvihla najmä vysoké množstvo draslíka, vitamínu B6 a vlákniny v banánoch.

Raňajkový ideál

Podľa výživovej poradkyne by sme na raňajkovom stole mali privítať pomaranče, kiwi a lesné plody, ktoré vďaka vysokému obsahu antioxidantov získali 5 bodov z piatich. Na štvrtej priečke rebríčka skončili hrušky, jablká, grapefruit a mango. Rovnako obsahujú množstvo vitamínu C a vlákniny, takže podporujú celkovú imunitu a zdravie čriev.