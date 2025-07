Hnutie Slovensko zvoláva okrúhly stôl pre výstavbu nového jadrového zdroja

Po spustení štvrtého bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach bude mať Slovensko najväčší podiel elektriny vyrábanej z jadra na svete. SR tak bude poslednou krajinou na svete, ktorá by potrebovala nový jadrový zdroj. Skonštatoval to vo štvrtok na tlačovej konferencii líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Zároveň informoval, že pre výstavbu nového jadrového zdroja firmou Westinghouse zvoláva hnutie okrúhly stôl opozičných strán.

„Slovensko na budúci rok bude úplne posledná krajina, ktorá by mala stavať atómovú elektráreň na to, aby si zabezpečila nejakú stabilitu siete,“ povedal Matovič. „Máme prebytok elektriny, elektrinu vyvážame. Inak povedané, ak by Slovensko postavilo novú atómku, tak v tom prípade by sme všetku elektrinu, ktorú by vyrobila, vyvážali preč,“ podotkol.

Nový jadrový blok podľa Matoviča zadlží Slovensko o ďalších 50 miliárd eur, do ktorých zarátal náklady na výstavbu, očakávané predraženie, úroky z úveru a zvýšenie rizikovej prirážky pre Slovensko. Vzhľadom na predpokladané náklady na výrobu elektriny vo výške 120 eur na megawatthodinu bude nový jadrový blok každoročne vyrábať stratu.

Matovič zdôraznil potrebu okrúhleho stola opozície k danej téme. Na pozvanie malo zatiaľ odpovedať opozičné Kresťanskodemokratické hnutie, ktoré podľa hnutia Slovensko vyjadrilo ochotu prísť.

Hnutie Slovensko sa zároveň vyjadrilo k plánovanému skončeniu prevádzky jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v roku 2045, ktoré by mohlo následne znamenať zvýšenú potrebu jadrovej energie. „Normálne vo svete sa to predlžuje aj na 80 rokov životnosti jadrových elektrární. Poďme sa o tom baviť, že to nebude 2045, ale že to bude 2065,“ podčiarkol Július Jakab z hnutia Slovensko. Matovič dodal, že takéto predĺženie životnosti by stálo dramatický zlomok voči investícii do novej atómovej elektrárne.

Elektrárne na Slovensku vlani vyrobili okolo 30 terawatthodín (TWh) elektrickej energie. Podľa údajov z publikácie Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy z roku 2023 by sa mala spotreba elektriny na Slovensku do roku 2040 zvýšiť na úroveň od 36,5 TWh do 48,7 TWh podľa jednotlivých scenárov elektrifikácie.