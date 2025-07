PS má pred Smerom takmer 3-percentný náskok, ukazuje prieskum

Druhá by skončila strana Smer-SD s podporou 19,4 percenta voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas-SD so ziskom 12,4 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Do parlamentu by sa dostali aj hnutia Slovensko (8,3 percenta) a Republika (8 percent). Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SaS (7,5 percenta) a KDH (6,6 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostala SNS (4,2 percenta), Demokrati (4,1 percenta) aj Maďarská aliancia (3,5 percenta). Do NR SR by sa nedostalo ani hnutie Sme rodina (2,6 percenta), Národná koalícia (0,7 percenta), ĽSNS (0,4 percenta) a ani strana Zdravý rozum (0,2 percenta).

Na základe prieskumu by PS v parlamente získalo 39 kresiel, Smer-SD 35 a Hlas-SD 22. S 15 poslancami by v NR SR bolo hnutie Slovensko a so 14 Republika. SaS by získala 13 mandátov a KDH 12 kresiel.

Prieskum sa realizoval od 8. do 15. júla na vzorke 1000 respondentov.