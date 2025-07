Zacharovová: Militarizácia Nemecka pod kancelárom Merzom je dôvodom na obavy

Tento krok je podľa nej dôvodom na obavy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Zacharovová tvrdí, že Nemecko v uplynulých rokoch viedlo voči Rusku otvorene nepriateľskú politiku a Merz „doslova každým dňom“ stupňuje protiruskú rétoriku.

„Táto rétorika je čoraz agresívnejšie militantná. A sme presvedčení, že kurz, ktorý si zvolil, vyhrotiť vzťahy s Ruskom súbežne s nútenou militarizáciou Nemecka, je dôvodom na veľké znepokojenie, predovšetkým pre samotných občanov Nemecka,“ vyhlásila hovorkyňa.

Reuters pripomína, že od nástupu do funkcie sa Merz ráznejšie postavil na podporu Ukrajiny a prisľúbil zvýšiť tlak na Rusko. Zároveň podporil právo Ukrajiny na údery raketami dlhého doletu na ruské územie. Plánuje tiež výrazne zvýšiť výdavky na obranu až do výšky 3,5 percenta HDP do roku 2029.