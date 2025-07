Raši je za to, aby parlament preberal zrýchlene čo najmenej zákonov

Myslí si, že riadny legislatívny proces dáva priestor na vychytanie chýb. Uviedol to pre TASR. Informoval aj o tom, že chce oveľa viac využívať parlamentný inštitút, aby sa chybám predchádzalo.

„Keď sa niečo robí rýchlo, tak potom sa robia aj chyby. My nevieme úplne obmedziť dĺžku legislatívneho procesu, lebo keď nám vláda dá niečo v skrátenom legislatívnom konaní, tak my to tak musíme prerokovať, a potom tu narýchlo vychytávame aj chyby, ktoré sa prirodzene dejú. Sme preto, samozrejme, za, aby čo najmenej zákonov išlo v skrátenom legislatívnom konaní,“ povedal pre TASR.

Vyjadril sa aj k tzv. prílepkom, teda k návrhom, ktoré menia alebo dopĺňajú zákon, ktorý obsahovo nesúvisí s prerokúvaným legislatívnym návrhom. „Keď sa dáva tzv. prílepok, teda nesúvisiaca vec so zákonom, ja ju automaticky vyhadzujem z hlasovania, ale parlament to vie prelomiť a o návrhu aj tak rokovať,“ doplnil Raši.

Zároveň avizoval, že zabrániť chybám v zákonoch chcú aj tým, že budú oveľa viac využívať parlamentný inštitút. „Je to vynikajúca inštitúcia, ktorá nám vie povedať, ako je daný legislatívny návrh urobený v inej krajine, o čom hovorí a možno sa vieme niekedy naučiť na chybách, ktoré sa stali niekde inde,“ dodal.