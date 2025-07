Poľský minister: Kontroly na hraniciach s Nemeckom a Litvou sa určite predĺžia

Minister priblížil, že Varšava zaviedla kontroly najskôr len na 30 dní, ako to vyžadujú pravidlá Schengenu. Kontroly však môžu byť predĺžené a podľa jeho slov sa tak určite aj stane.

Kontroly umožňujú pohraničnej stráži spoločne s políciou a príslušníkmi ozbrojených síl náhodne zastavovať vybrané vozidlá. Podľa Siemoniaka boli reakciou na nápor nelegálnych migrantov. Od ich zavedenia bolo na poľských hraniciach zadržaných vyše 70 ľudí.

Poľský minister vnútra pre súkromnú televíziu TVN24 označil migračný tlak za súčasť ruskej hybridnej vojny. „Migranti priletia do Moskvy, majú ruské víza, autobusmi ich odvážajú k poľským hraniciam, pričom bieloruské služby ich inštruujú, čo majú robiť... a oni sa snažia dostať do Poľska,“ povedal. „Toto je zaobchádzanie s ľuďmi... ako so zbraňou,“ dodal. Poľské úrady podľa jeho slov „musia použiť všetky dostupné prostriedky“ na boj proti tejto hrozbe.

Na poľsko-nemeckých hraniciach je momentálne otvorených dovedna 52 hraničných priechodov, pričom na 16 z nich prebiehajú kontroly. Vláda trvá na tom, že kontroly sú potrebné na obmedzenie nekontrolovaného prílevu nelegálnych migrantov.

Nemecko taktiež vykonáva náhodné kontroly na hraniciach s Poľskom, a to už od októbra 2023. Sprísnilo ich však už krátko po májovom nástupe novej vlády kancelára Friedricha Merza. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt vtedy zaviedol opatrenie, ktoré umožňuje nemeckej pohraničnej stráži vracať migrantov nazad priamo na hraniciach, aj keď požiadajú o azyl.

Poľský premiér Donald Tusk ohlásil v stredu reorganizáciu vládneho kabinetu. Siemoniak v rámci nej skončí na svojom poste, no stane sa ministrom zodpovedným za koordináciu špeciálnych síl a boja proti nelegálnej migrácii.