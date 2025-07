Porubčan: Stále nevieme, aký útok bol na kataster vykonaný

„Kataster prevádzkuje zároveň veľmi špecifický informačný systém, ktorý prepája pracoviská katastra jednotlivých okresných úradov s Úradom geodézie, kartografie a katastra (ÚGKK) SR. Táto architektúra bola implementovaná pred rokmi, čiže tam môže byť náznak nejakého technologického dlhu, ale to je len špekulácia v tomto momente. Viem si predstaviť, že naozaj tam mohlo dôjsť k nejakému zneužitiu zraniteľnosti, k nejakému prieniku do internej infraštruktúry informačného systému,“ uviedol.

Aj rozsah útoku je podľa Porubčana predmetom špekulácií pre nedostatok informácií, ktoré úrady zverejnili. Dohady tak môžu kolovať o tom, či útok zasiahol aj centrálne časti systému, alebo boli ovplyvnené iba menej dôležité časti a všetko ostatné správca systému vypol iba preventívne - aby zabránil ďalšiemu šíreniu incidentu.

Ako IT špecialista dodal, nikto bez znalostí informácií z vyšetrovania nevie povedať, kedy bude vyšetrovanie kyberútoku ukončené. „Tým, že už teraz to trvá v podstate pol roka, tak nikde nie je napísané, že to nebude trvať ďalšieho pol roka,“ podotkol.

Ako pripomenul, útok na Úrad geodézie, kartografie a katastra SR ovplyvnil veľa oblastí života. Dlhé obnovovanie systémov spôsobilo problémy bežným ľuďom, ako aj firmám a inštitúciám. „Realitný biznis ako taký, banky, ktoré financujú kúpu nehnuteľností, a podobne. Ďalšie aktivity typu vybaviť si parkovací preukaz. Zrazu si ten mestský úradník nevedel skontrolovať, či je daný človek naozaj majiteľom nehnuteľnosti, či má nárok na tú parkovaciu kartu,“ uzavrel.

Systémy Úradu geodézie, kartografie a katastra SR postihol začiatkom roka kybernetický útok, následkom ktorého museli byť systémy katastra vyradené z prevádzky. Bezpečnostné zložky útok podľa júnového vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) naďalej vyšetrujú. ÚGKK SR postupne opätovne svoje systémy do prevádzky spustil. Naposledy obnovil lustrácie cez Portál elektronických služieb katastra nehnuteľností.