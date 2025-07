Hnutie Slovensko chce podať podnet na ÚVO pre zákazku ÚVN v Ružomberku

Ide o prístavbu krídla k chirurgickému pavilónu za takmer 30 miliónov eur. Opoziční poslanci kritizujú krátku lehotu na predkladanie ponúk a vylúčenie firmy s najnižšou cenou. Upozornili na to na utorkovej tlačovej konferencii.

„Ako sa dozvedáme z oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk, najlacnejšia ponuka bola zo súťaže vylúčená, dôvod vylúčenia v tomto oznámení nie je uvedený (...). Keďže skutočne najnižšiu ponuku nemocnica vylúčila zo súťaže, víťazom sa stala ďalšia ponuka v poradí od konzorcia spoločnosti Stanter-Yucon CZ-Yucon. Cenová ponuka tohto konzorcia bola o 4,5 milióna eur drahšia ako ponuka vylúčenej spoločnosti. Voľba bola vo výške 29.377.000 eur,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ).

Dodal, že súťaž bola vyhlásená v apríli a uchádzači mali necelý mesiac na vypracovanie cenovej ponuky, na čo sa podľa Grendela viacerí záujemcovia sťažovali. Nemocnica podľa neho však lehotu odmietla predĺžiť. „Potenciálni záujemcovia upozorňovali na to, že v prípade, že by lehota na predkladanie ponúk bola predĺžená, mohlo to znamenať širšiu súťaž viacerých záujemcov a skutočnú súťaž o najnižšiu cenu,“ priblížil.

Grendel informoval, že vo veci plánujú podať podnet na ÚVO. „Museli sme počkať do momentu, kým bude zmluva zverejnená. Od včera je táto zmluva v centrálnom registri zmlúv, takže čoskoro podáme podnet. Aj krátka lehota, aj vylúčenie najnižšej ponuky, čo malo byť teda rozhodujúce kritérium, sú dostatočné dôvody na to, aby ÚVO túto súťaž preskúmal,“ podotkol.