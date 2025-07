Tieto známe aplikácie vás tajne špehujú. Majú prístup k vašej polohe, mikrofónu a dátam

Populárne aplikácie ako Facebook, Instagram či TikTok si pýtajú prístup k obrovskému množstvu vašich osobných údajov, často bez zjavného dôvodu. Vyšetrovanie spotrebiteľskej organizácie Which? v spolupráci s bezpečnostnou firmou Hexiosec sa zameralo na 20 populárnych aplikácií pre smartfóny. Zistili, že všetky si žiadajú „rizikové“ povolenia, ako je prístup k vašej presnej polohe, mikrofónu či súborom v zariadení.

Problémom je, že používatelia tieto žiadosti často bezmyšlienkovite odsúhlasia. „Keď narýchlo ťukneme na ‚súhlasím‘, môžeme ohroziť svoje súkromie. Hoci sa mnohé z týchto aplikácií zdajú byť bezplatné, náš výskum ukázal, že používatelia v skutočnosti platia svojimi dátami – často v desivo obrovských množstvách,“ vysvetlil Harry Rose z Which?.

Ázijské spoločnosti aj sociálne siete žiadajú najviac

Štúdia, vykonaná na telefóne so systémom Android, ukázala, že ak by mal používateľ nainštalovaných všetkých 20 skúmaných aplikácií, udelil by im dokopy až 882 povolení.

Na vrchol rebríčka v zbere povolení sa dostala čínska aplikácia Xiaomi Home , ktorá si vyžiadala 91 povolení, z toho päť rizikových.

, ktorá si vyžiadala 91 povolení, z toho päť rizikových. Nasledovala aplikácia Samsung Smart Things s 82 povoleniami (z toho osem rizikových).

s 82 povoleniami (z toho osem rizikových). Facebook bol označený za „najviac dychtivého po dátach“ spomedzi sociálnych sietí so 69 povoleniami (šesť rizikových).

bol označený za „najviac dychtivého po dátach“ spomedzi sociálnych sietí so 69 povoleniami (šesť rizikových). WhatsApp si vyžiadal 66 povolení (šesť rizikových)

si vyžiadal 66 povolení (šesť rizikových) TikTok 41 povolení (tri rizikové)

Medzi rizikové povolenia patrí prístup k mikrofónu, čítanie súborov v zariadení či sledovanie presnej polohy. Tieto údaje sú pre firmy cennou komoditou, ktorá im umožňuje cieliť na používateľov s „neuveriteľne presnými reklamami“.

Nielen povolenia, ale aj agresívny marketing

Vyšetrovanie tiež odhalilo, že niektoré aplikácie posielali dáta do Číny, vrátane podozrivých reklamných sietí (napríklad Xiaomi Home a AliExpress). Čínske nákupné platformy AliExpress a Temu navyše bombardovali používateľov marketingovými e-mailmi, často bez zjavnej žiadosti o súhlas.

Až 16 z 20 aplikácií si pýtalo povolenie vytvárať vyskakovacie okná nad ostatnými aplikáciami. Sedem z nich sa dokonca dokáže spustiť hneď po zapnutí telefónu bez toho, aby s nimi používateľ interagoval.

Dávajte si pozor, s čím súhlasíte

Hoci niektoré povolenia sú pre fungovanie aplikácie nevyhnutné (napríklad prístup k mikrofónu pre WhatsApp), v mnohých prípadoch bola ich potreba nejasná.

„Náš výskum podčiarkuje, prečo je také dôležité skontrolovať, s čím súhlasíte, keď si sťahujete novú aplikáciu,“ dodáva Rose. Odborníci zdôrazňujú, aby si používatelia dávali pozor na automatické klikanie na tlačidlo „súhlasím“ a aktívne kontrolovali, k čomu dávajú aplikáciám prístup.