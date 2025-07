Mladého českého vedca prijali na Harvard, chce pomôcť ľuďom s autizmom

Mladý český vedec Leonard Walletzký z Brna onedlho odletí do Spojených štátov, kde sa ako študent prestížnej Harvardovej univerzity bude venovať poruchám autistického spektra. Nadviaže tak na svoju výskumnú prácu, v ktorej prišiel s teóriou, kde sa vlastne autizmus vzal. TASR o tom informuje na základe správy serveru iDnes.cz.

Walletzkého mladšiemu bratovi Martinovi v troch rokoch lekári diagnostikovali nízkofunkčný autizmus. Vyrastanie s chlapcom, ktorý je hlučný, sám seba hryzie a občas je agresívny, vedcovi určilo životný cieľ – skúmať poruchu autistického spektra.

„Autizmus je genetická porucha, to sa dnes už vie. Nemôže za to správanie matky ani vakcinácia, ale genetická predispozícia. Mňa zaujímal práve ten genetický pôvod, základná genetická diagnóza. Problém je, že v Česku sa tým nikto príliš nezaoberá, a tak som vyhľadal expertov v zahraničí,“ uvádza Walletzký, ktorý sa výskumu začal venovať pred asi dvoma rokmi.

Mladý vedec napísal na americkú Cornellovu univerzitu, ktorá patrí k najlepším v oblasti neurovied. „Mentorka Sabrina Leddyová, ktorá je odborníčkou na špecifické časti našej DNA, mi pomohla navrhnúť štúdiu. Rozhodli sme sa, že na to pôjdeme bioinformaticky, čo znamená, že sme voľne prístupné dáta prehnali špeciálne zostaveným programom,“ vysvetľuje Walletzký.

Jeho štúdia prepája fungovanie imunitného systému a genetické faktory, ktoré sa prejavujú ako určitý druh autizmu. „I keď je autizmus veľmi rozmanitá diagnóza, a preto sa hovorí o spektre porúch, autisti majú všeobecne v mozgu tak trochu zbláznený imunitný systém. A nikto nevie úplne prečo. Skúmal som, ako by to mohli ovplyvňovať naše gény. Mám celkom solídny základ pre to, aby som mohol povedať, že pokiaľ nefungujú dobre určité časti našej DNA, vytvorí sa príliš veľa imunitných proteínov, a to potom robí neplechu,“ pokračuje vedec.

Walletzký so svojou teóriou získal bronzovú medailu v súťaži Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) a tretie miesto v súťaži Medzinárodného vedeckého a technického veľtrhu (ISEF). Na Harvardovej univerzite sa bude snažiť experimentálne svoju teóriu potvrdiť. Vedec sa okrem výskumu autizmu venuje aj práci týkajúcej sa ochorenia psoriáza, na ktorej spolupracuje s brnianskou Masarykovou univerzitou.