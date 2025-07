Izraelská armáda zaútočila na sídlo zamestnancov a sklad WHO v Pásme Gazy

Do južných a východných častí mesta v pondelok prvýkrát od začiatku vojny vstúpili izraelské tanky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Sídlo zamestnancov WHO v Dajr al-Balah v Pásme Gazy bolo dnes trikrát napadnuté, rovnako ako jej hlavný sklad,“ uviedol na sociálnej sieti X šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Izraelská armáda vstúpila do areálu a prinútila ženy a deti evakuovať sa... Mužskí členovia personálu a rodinní príslušníci boli spútaní, vyzlečení, na mieste vypočúvaní a preverovaní pod hrozbou použitia zbrane,“ napísal. Vojaci podľa neho zadržali dvoch pracovníkov WHO a dvoch rodinných príslušníkov. Troch z nich už prepustili.

Izraelská armáda v nedeľu nariadila evakuáciu Palestínčanov z centrálnej časti Pásma Gazy a zároveň upozornila, že akciu proti ozbrojencom hnutia Hamas plánuje v oblastiach, kde doteraz nezasahovala. Evakuačné nariadenie sa týka obyvateľov a vysídlených osôb v okolí mesta Dajr al-Balah, kde izraelská armáda rozširuje svoje operácie.

„Príkaz na evakuáciu Dajr al-Balah, sa týka viacerých priestorov WHO, čo ohrozuje našu schopnosť pôsobiť v Gaze a posúva tamojší zdravotnícky systém ďalej ku kolapsu,“ upozornil Tedros, ktorý ozrejmil, že hlavný sklad WHO sa nachádza v evakuačnej zóne a po izraelských útokoch je nefunkčný.

Šéf WHO zároveň varoval, že vzhľadom na poškodenie skladu bude pre organizáciu náročné pokračovať v podpore nemocníc, pohotovostných tímov a zdravotníckych pracovníkov v Pásme Gazy, ktorí majú už teraz kritický nedostatok liekov, zásob a paliva.