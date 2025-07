Zelenskyj: Ďalšie rozhovory Ukrajiny a Ruska sa uskutočnia v stredu

Turecký Istanbul bol miestom aj prvých dvoch kôl priamych rusko-ukrajinských rokovaní, ktoré delegácie viedli 16. mája a potom 2. júna. Tieto stretnutia však neviedli k posunu k ukončeniu vojny na Ukrajine. Strany sa iba dohodli na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov a padlých vojakov. Tieto výmeny sa uskutočnili postupne v júni.

„Dnes som s (tajomníkom Rady národnej bezpečnosti a obrany) Rustemom Umerovom rokoval o príprave výmeny a o ďalšom stretnutí s ruskou stranou v Turecku. Umerov informoval, že stretnutie je naplánované na stredu. Podrobnejšie informácie budú k dispozícii zajtra (utorok),“ uviedol Zelenskyj vo svojom pravidelnom príhovore zverejnenom na sieti Telegram.

Ukrajinský líder v posledných dňoch niekoľkokrát vyhlásil, že mierové rokovania s Ruskom je potrebné zintenzívniť a urobiť maximum pre dosiahnutie prímeria. Okrem toho zopakoval, že je pripravený stretnúť sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v nedeľu vyhlásil, že Moskva je ochotná rokovať o mieri s Kyjevom, ale naďalej trvá na dosiahnutí svojich cieľov.

Rusko podľa AP nalieha na to, že akákoľvek mierová dohoda by mala viesť k tomu, aby sa Ukrajina stiahla zo svojich štyroch oblastí, ktoré Rusko nezákonne anektovalo v septembri 2022, hoci ich nikdy úplne neobsadilo. Takisto chce, aby sa Ukrajina vzdala svojej ambície vstúpiť do NATO a akceptovala prísne obmedzenia svojich ozbrojených síl.

Kyjev a jeho západní spojenci tieto požiadavky odmietli a obviňujú Moskvu z prieťahov mierových rokovaní, čo zase opakovane odmietol Peskov i ďalší ruskí predstavitelia.

Rusko medzitým zintenzívňuje svoje útoky na Ukrajinu, pričom takmer denne proti nej vysiela stovky dronov aj rakety. Analytici očakávajú, že tieto útoky sa budú pravdepodobne ďalej stupňovať.