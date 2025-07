Hviezda Tour de France ukradla a roztrhala fanúšičke transparent. Cyklista vysvetlil bizarný dôvod

Štrnásta etapa Tour de France 2025 priniesla jeden z najkurióznejších momentov ročníka. Francúzsky cyklista a dvojnásobný majster sveta Julian Alaphilippe sa uchýlil k nečakanému riešeniu. V treskúcej zime schmatol fanúšičke kartónový transparent, roztrhal ho a kus si napchal pod dres ako izoláciu. Príbeh však mal napokon šťastný koniec a prekvapená fanúšička odišla s úsmevom a cenným darčekom.

V nedeľu, počas náročnej etapy vedúcej cez Pyreneje, sa cyklisti museli popasovať s prudkým poklesom teplôt. Zatiaľ čo väčšina jazdcov trpela v tichosti, 33-ročný Julian Alaphilippe sa vynašiel a jeho svojské riešenie zaujalo divákov aj kamery.

Alaphilippe počas jazdy zbadal fanúšičku, ktorá držala kartónový transparent na podporu jeho rivala. Bez váhania jej ho za jazdy vytrhol z rúk, na kúsky roztrhal a časť si vložil pod dres, aby si chránil hrudník pred mrazivým vetrom. Zvyšky transparentu, na ktorom bolo pôvodne napísané „Wout to ešte nevie, ale budeme sa brať!“, odhodil.

