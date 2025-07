Siemoniak: Ak Nemecko zruší kontroly na hraniciach, Poľsko tak urobí tiež

Putin by sa s Trumpom mohol stretnúť v septembri v Pekingu

Ruský prezident by sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom mohol stretnúť už v septembri, ak by sa obaja lídri rozhodli navštíviť Čínu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.