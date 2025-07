Hladký: Po výcviku v NOS budú cvičiaci ovládať základy streľby

V operačných a pohotovostných zálohách sa môžu dostať aj ku guľometu či granátom. Počas prvého turnusu výcviku NOS vo vojenskom výcvikovom priestore Turecký vrch to uviedol miestny inštruktor Juraj Hladký.

Vysvetlil, že výcvik práce so zbraňou je rozdelený do dvoch fáz. Prvá fáza je vo výcviku zaradená počas 14 dní základnej prípravy a trvá spolu osem hodín. Týka sa práve pušky a ručnej zbrane. Druhú fázu môže frekventant absolvovať v operačných alebo v pohotovostných zálohách. „Je nadstavbová a je potom doplnená o guľomet, o hádzanie granátu, napríklad,“ uviedol.

Frekventanti aktuálneho prvého turnusu výcviku, na ktorom sa zúčastní aj prezident SR Peter Pellegrini či minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), si v prvej fáze môžu vyskúšať aj spomenutý guľomet alebo „malorážku“. Hladký podotkol, že je to tak na správne nastavenie výcviku. „Aby sme si odskúšali, ktoré techniky sú pre túto vzorku obyvateľstva dobré,“ vysvetlil.

NOS sú rozdelené do troch typov záloh. Operačné zálohy sú určené najmä pre ľudí s armádnymi skúsenosťami, napríklad pre bývalých vojakov či ľudí, ktorí už prešli nejakým typom výcviku alebo absolvovali základnú vojenskú službu a vedia, čomu by sa v armáde venovali. Do pohotovostných záloh by sa mohli prihlásiť armádni nováčikovia bez skúseností. V rámci štruktúry NOS sú zriadené aj branné zálohy, v ktorých môžu záujemcovia získať výcvik bez povinnosti sa zálohám viazať. Za absolvovanie výcviku a ďalších povinností dostanú ľudia aj príspevok. Ministerstvo sľúbilo i ďalšie benefity.