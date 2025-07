Jakub Gécz: Ak došlo u dieťaťa k úrazu hlavy bez helmy, treba ísť k lekárovi

„Pokiaľ je výška, z ktorej dieťa spadne na hlavu, vyššia ako samotné dieťa, ide už o vážny úraz,“ uviedol v relácii TASR TV Zdravie lekár detského urgentu Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Jakub Gécz.

„Pravdepodobnosť, že v tomto prípade došlo k závažnému poškodeniu mozgu, je oveľa vyššia, ako keď sa dieťa zošmykne z postele,“ upozornil. Závažné úrazy hlavy hrozia deťom pri páde z bicykla, kolobežky alebo pri skákaní na trampolíne, pokiaľ nemajú na hlave helmu.

Ako ďalej dodal, ak dieťa utrpí úraz hlavy s helmou na hlave, nestratilo vedomie, správa sa normálne, nezvracia alebo nemá pocit na zvracanie, stačí ho sledovať doma. „Pokiaľ by sa niektorý z týchto príznakov objavil, treba prísť,“ zhodnotil.

Najčastejšími detskými úrazmi v lete sú podľa skúseností odborníka úrazy rúk, či už ide o zlomeniny predlaktí, lakťov alebo ramenných kostí. „Pri pádoch máme tendenciu sa chrániť tak, že vystrieme ruky,“ vysvetlil.

Rodičia by si pri úrazoch končatín mali všímať ich deformity. „Ak si dieťa narazí prst, ale vie ho zohnúť, používa ho a na prvý pohľad vidno, že prst nie je krivý, netreba chodiť do nemocnice,“ zhodnotil odborník s tým, že do nemocnice treba ísť v prípade, že dieťa odmieta poranenú končatinu používať alebo má obmedzenú hybnosť v kĺbe. „To môže byť znakom opuchu,“ dodal.

Čo sa týka pobytu pri vode, Gécz upozornil, že deti treba mať stále pod dozorom. „Dieťa sa môže topiť aj vo vode, ktorá je metrová a v ktorej dočiahne,“ upozornil. Keby sa dieťa začalo topiť, dospelý ho má vytiahnuť, začať s masážou hrudníka, záchrannými vdychmi a čo najskôr volať prvú pomoc na číslo 155 alebo 112. „Ak sa dieťa dusilo pod vodou, aj keď sa preberie a kašle, treba volať záchranku,“ zdôraznil.

V súvislosti s topením odborník upozornil, že v prípade, že sa topí dospelý človek, ísť ho vyťahovať je nebezpečné, pokiaľ nemáme na takúto prvú pomoc tréning. „V panike nás môže stiahnuť pod vodu,“ varoval.

Nešťastie sa môže pri vode stať aj pri skákaní do vody. Lekár spomenul prípady, keď sa po skoku do vody už osoba nevynorí. „Voda môže byť plytká, dieťa môže na niečo naraziť, zlomí si krčný stavec alebo udrie hlavu tak, že bezprostredne stratí vedomie a môže sa utopiť,“ vysvetlil.

V lete podľa odborníka netreba zabúdať ani na pitný režim. Hoci existujú vzorce na vypočítanie základnej potreby tekutín za 24 hodín, lekár poradil, že dôležité je piť toľko tekutín, aby človek nebol smädný. „Keď rodič siahne po pohári, mal by ho ponúknuť aj dieťaťu,“ uzavrel.