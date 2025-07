Huckabee žiada potrestanie ľudí zodpovedných za útok na kostol v Predjordánsku

„Je to teroristický čin a je to zločin,“ uviedol Huckabee. „Tí, ktorí páchajú akty teroru a násilia v meste Tajbe - alebo kdekoľvek inde - (by mali) byť nájdení a stíhaní. Nielen pokarhaní, to nestačí,“ dodal.

Cieľom návštevy amerického veľvyslanca na Západnom brehu Jordánu bolo „vyjadriť solidaritu s ľuďmi, ktorí chcú žiť v mieri, aby mohli ísť do svojej vlastnej krajiny a na svoje miesto uctievania... Je jedno, či to je mešita, kostol alebo synagóga“.

„Ľudia musia zaplatiť za to, že (ničia) to, čo patrí nielen iným ľuďom, ale aj to, čo patrí Bohu,“ pokračoval Huckabee.

Izraelská vláda sa k incidentu nevyjadrila, no v minulosti podobné činy odsúdila, uvádza Reuters. Agentúra dodáva, že Huckabee je veľkým podporovateľom izraelských osád a takéto ostré vyjadrenia nie sú bežné.

Americký veľvyslanec v Izraeli v utorok tiež vyzval Tel Aviv na „agresívne“ prešetrenie smrti americko-palestínskeho muža, ktorého minulý týždeň na Západnom brehu Jordánu na smrť dobili izraelskí osadníci.

Na okupovanom Západnom brehu Jordánu žijú viac ako tri milióny Palestínčanov. Oblasť je pod správou izraelských úradov. Palestínska samospráva má obmedzenú správu nad niektorými územiami, ktoré sú od seba oddelené množstvom izraelských kontrolných stanovíšť.

Izrael doteraz postavil na Západnom brehu viac než 100 osád, v ktorých žije spolu približne 500.000 osadníkov. Z hľadiska medzinárodného práva sú tieto osady nelegálne a mnohé z nich sú postavené na súkromnej palestínskej pôde.