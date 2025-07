Ministri členských štátov EÚ prijali 18. balík sankcií proti Rusku

SR na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti zastupoval štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Marek Eštok, informuje TASR.

„Každá sankcia oslabuje schopnosť Ruska viesť vojnu. Odkaz je jasný: Európa neustúpi od svojej podpory Ukrajiny a bude zvyšovať tlak, kým Rusko neukončí túto svoju vojnu,“ uviedla šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová. Najnovší balík označila za jeden z najtvrdších.

Na sankčný zoznam pribudne 14 osôb a 41 právnických osôb zodpovedných za konanie, ktoré podľa Bruselu narúša alebo ohrozuje územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny. Celkový počet zasiahnutých subjektov tak prevýši 2500.

Kallasová uviedla, že sankcie sa dotknú aj tých, ktorí „indoktrinujú ukrajinské deti“. Vo vyhlásení Rady sa spomína nemenovaná osoba, ktorá sa aktívne zapája do ich proruskej „vojenskej výchovy“. V balíku je uvedených aj niekoľko ruských predstaviteľov na okupovaných územiach Ukrajiny, napríklad osoba zodpovedná za manipuláciu s ukrajinským kultúrnym dedičstvom, popredný ruský podnikateľ či významný ruský propagandista.

Pokiaľ ide o vojenský sektor, EÚ cieli sankciami na dodávateľov ruského vojensko-priemyselného komplexu vrátane troch subjektov so sídlom v Číne, ktoré predávajú tovar používaný na bojisku. Cieľom týchto opatrení je ďalej obmedziť prístup Ruska k tovaru a technológiám. Okrem toho sa balík vzťahuje na osem spoločností pôsobiacich v Bielorusku.

Na 26 nových subjektov sa budú uplatňovať prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológií dvojakého použitia. Jedenásť týchto subjektov sa nachádza v tretích krajinách - sedem v Číne, respektíve Hongkongu a štyri v Turecku. Podľa Bruselu sa podieľali na obchádzaní vývozných obmedzení, ktoré sa týkajú aj bezpilotných lietadiel.

EÚ prvýkrát zaradila na zoznam aj najväčšiu rafinériu ruskej ropnej spoločnosti Rosnefť v Indii. Terčom sankcií sa stane aj ďalších 105 lodí, ktoré Brusel považuje za súčasť tzv. ruskej tieňovej flotily, a po prvý raz aj kapitán jedného z plavidiel. Tieto lode budú podliehať zákazu vstupu do prístavov v EÚ a zákazu poskytovať širokú škálu služieb súvisiacich s námornou dopravou.

Okrem toho sa zavádza zákaz dovozu rafinovaných ropných produktov vyrobených z ruskej ropy a pochádzajúcich z akejkoľvek tretej krajiny. Výnimku má Kanada, Nórsko, Švajčiarsko, Británia a USA. Cieľom je zabrániť tomu, aby sa ruská ropa dostala na trh EÚ vedľajšími cestami. Rada taktiež rozhodla o ukončení výnimky na dovoz ropy z Ruska do Česka.

Brusel ukladá úplný zákaz transakcií týkajúcich sa plynovodov Nord Stream 1 a 2, a to aj v súvislosti s poskytovaním tovaru alebo služieb. Bráni tak dokončeniu, údržbe, prevádzke a akémukoľvek budúcemu využívaniu týchto plynovodov.

V dôsledku sankcií EÚ bude mať ďalších 22 ruských bánk obmedzený prístup k zahraničnému financovaniu. Únia takisto ukladá zákaz vykonávať akékoľvek transakcie s Ruským fondom priamych investícií (RDIF), jeho spoločnosťami či firmami, do ktorých investoval alebo mu poskytli svoje služby.

S balíkom sankcií v piatok súhlasilo aj Slovensko. Premiér SR Robert Fico vo štvrtok uviedol, že slovenskí zástupcovia sankčný balík vetovali celkovo šesťkrát. SR má podľa jeho slov teraz k dispozícii písomné záväzky EK podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov, ktoré sa týkajú plánu zastaviť dodávky ruského plynu do EÚ od roku 2028. Bez týchto záruk by totiž odstrihnutie sa EÚ od ruského plynu podľa slovenskej vlády výrazne poškodilo SR. Podľa Fica by bolo v tejto chvíli kontraproduktívne pokračovať v blokovaní ďalšieho sankčného balíka, keďže všetky možnosti rokovaní s Európskou komisiou sa nateraz vyčerpali a zotrvávanie na súčasnej pozícii by ohrozilo záujmy SR.